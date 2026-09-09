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COSCO Shipping Energy: Κέρδη $670 εκατ. στο εξάμηνο από την άνοδο των ναύλων
Ναυτιλία
14:41 - 09 Σεπ 2026

COSCO Shipping Energy: Κέρδη $670 εκατ. στο εξάμηνο από την άνοδο των ναύλων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε η COSCO Shipping Energy Transportation το πρώτο εξάμηνο του 2026, αξιοποιώντας την άνοδο των ναύλων στα δεξαμενόπλοια και τις αλλαγές στις διεθνείς διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 29 Αυγούστου, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε περίπου 2,23 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 670 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 143%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε έξι μήνες η εταιρεία ξεπέρασε τα κέρδη των 595 εκατ. δολαρίων που είχε πραγματοποιήσει σε ολόκληρο το 2025.

Η βελτίωση αυτή σημειώθηκε παρά τη μείωση του μεταφορικού έργου. Η COSCO Shipping Energy μετέφερε 82,39 εκατ. τόνους φορτίου, ποσότητα μειωμένη κατά 12,8%.

Ωστόσο, τα υψηλότερα ναύλα υπερκάλυψαν τη μείωση των όγκων. Τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 43,9%, φτάνοντας περίπου τα 1,55 δισ. δολάρια, ενώ τα μικτά κέρδη του συγκεκριμένου τομέα υπερτριπλασιάστηκαν, στα 689 εκατ. δολάρια.

Βασικός παράγοντας της ανόδου ήταν η αναδιάταξη των θαλάσσιων εμπορικών ροών λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Οι ασιατικές χώρες αύξησαν τις προμήθειες πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δυτική Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Τα μεγαλύτερα ταξίδια απασχολούν τα δεξαμενόπλοια για περισσότερο χρόνο, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους και ενισχύοντας τους ναύλους. Παράλληλα, οι κυρώσεις και οι περιορισμοί σε μέρος του παγκόσμιου στόλου έχουν μειώσει τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να εξυπηρετούν χωρίς περιορισμούς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Στο πρώτο εξάμηνο, οι μέσες ημερήσιες αποδόσεις των VLCC στη διαδρομή Δυτική Αφρική–Κίνα έφτασαν τα 117.773 δολάρια, αυξημένες κατά περίπου 180%, ενώ στη διαδρομή Κόλπος των ΗΠΑ–Κίνα διαμορφώθηκαν στα 111.083 δολάρια.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα την ανανέωση και επέκταση του στόλου της. Στο τέλος Ιουνίου διέθετε ή διαχειριζόταν 153 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 21,9 εκατ. dwt, ενώ άλλα 38 βρίσκονταν υπό ναυπήγηση. Στον τομέα του LNG συμμετείχε σε 97 πλοία, από τα οποία 66 ήταν ήδη σε λειτουργία και 31 υπό κατασκευή. Τα καθαρά κέρδη από τις μεταφορές LNG αυξήθηκαν κατά 20,8%, στα περίπου 76 εκατ. δολάρια.

Η πορεία του δεύτερου εξαμήνου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διάρκεια των γεωπολιτικών διαταραχών και την εξέλιξη των ναύλων. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές που καταγράφηκαν σε ορισμένες ναυλώσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για το σύνολο της αγοράς.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δείχνουν ότι η COSCO Shipping Energy επωφελείται τόσο από την ισχυρή αγορά δεξαμενόπλοιων όσο και από τη σταδιακή διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις μεταφορές ενέργειας.

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