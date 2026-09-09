ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»
Οικονομία
15:52 - 09 Σεπ 2026

Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικά ευρήματα που παραπέμπουν σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρου, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.  

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες, 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να αξιοποίησαν 152 εταιρείες κατά το διάστημα 2023-2024, με στόχο να δημιουργήσουν ανύπαρκτες φορολογικές απαιτήσεις και, μέσω αυτών, να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές χρημάτων από το Δημόσιο.

Τα ευρήματα της έρευνας παραπέμπουν σε λειτουργία με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, καθώς διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αρχή, συντονισμένη δράση μεταξύ των εμπλεκομένων, χρήση εικονικών συναλλαγών και εταιρειών που δεν παρουσίαζαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και αξιοποίηση προσώπων που φέρονται να είχαν ρόλο «αχυρανθρώπων».

Στην υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρεται να συμμετείχαν ενεργά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Πώς φέρεται να οργανώθηκε η απάτη

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Αρχής, η αξιοποίηση πληροφοριών σε συνδυασμό με την εκτεταμένη επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων οδήγησε στον εντοπισμό μιας σειράς ενεργειών που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω των εταιρειών της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προχώρησαν σε απατηλές ενέργειες με αντικείμενο την επιστροφή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι κατάφεραν να βεβαιώσουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ πριν από την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Κατά την εκτίμηση της Αρχής, η οικονομική ζημία για το Δημόσιο συνδέεται με τη δημιουργία και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μέσω αυτών φέρεται να ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων για ποσά που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές.

Δέσμευση των ποσών και διαβίβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκε διάταξη για τη δέσμευση των ποσών που συνδέονται με το φερόμενο ως εγκληματικό προϊόν. Σύμφωνα με την Αρχή, η συγκεκριμένη παρέμβαση απέτρεψε την είσπραξη επιπλέον χρηματικών ποσών και περιόρισε την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.

Στο πόρισμα καταγράφονται ενδείξεις για τη διάπραξη τεσσάρων κατηγοριών αδικημάτων:

  • Εγκληματική οργάνωση
  • Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
  • Φοροδιαφυγή
  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης, μαζί με τη διάταξη για τη δέσμευση των ποσών, έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος καλείται να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες που προβλέπει η διαδικασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργήσει πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου
Οικονομία

Πιερρακάκης: Μέχρι τέλος του έτους θα λειτουργήσει πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου

Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά
Ακίνητα

Kαταπατημένα ακίνητα: Μόλις 12.000 αιτήσεις σε δύο χρόνια – Γιατί «κολλάει» η εξαγορά

ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων
Πολιτική

ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη
Οικονομία

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/09/2026 - 15:52

Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:51

Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:50

Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τροφίμων

Πολιτική
09/09/2026 - 15:43

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:29

Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:27

Σε αφυδάτωση οφείλεται τελικά η έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα - Η κατάσταση της υγείας του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/09/2026 - 15:26

Audi A2 e-tron: Στην Ελλάδα το νέο μοντέλο

Οικονομία
09/09/2026 - 15:07

Μετά τον Ρόκος και το αμερικανικό hedge fund, Millennium, μετακομίζει στην Ελλάδα - Δείτε γιατί

Εργασιακά
09/09/2026 - 14:50

ΔΥΠΑ: Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 14:41

COSCO Shipping Energy: Κέρδη $670 εκατ. στο εξάμηνο από την άνοδο των ναύλων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:36

Κρεμλίνο: Η Ευρώπη βλάπτει τον εαυτό της μπλοκάροντας το ρωσικό φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:30

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες

Πολιτική
09/09/2026 - 14:29

Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΑΜ της Κύπρου την Πέμπτη (10/9)

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:26

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:23

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ με μόλις 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:19

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
09/09/2026 - 14:09

Ξεπέρασε τα €3 δισ. η αξία του ενεργητικού των Επαγγελματικών Ταμείων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:07

Μερτς κατά AfD: Η μεταναστευτική τους πολιτική θα διαλύσει τη γερμανική οικονομία

Πολιτική
09/09/2026 - 14:03

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Γρηγόρης Νικολόπουλος
09/09/2026 - 14:03

Οι ευθύνες επιχειρηματιών και κυβέρνησης για επενδύσεις

Πολιτική
09/09/2026 - 14:02

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα

Πολιτική
09/09/2026 - 13:59

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom – Στα σκαριά επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:55

11η Σεπτεμβρίου: Ο Τραμπ επανέλαβε αμφισβητούμενη αφήγηση για τον ρόλο του στις επιχειρήσεις διάσωσης

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 13:52

Επιχειρήσεις: Παράταση για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:45

EE: Το γενικό δικαστήριο επικύρωσε τις κυρώσεις και το πάγωμα περιουσίας του Αμπράμοβιτς

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:27

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown

Νομίσματα
09/09/2026 - 13:26

Bitcoin: Ανακτά τα $79.000 – Οι εξελίξεις που θα κρίνουν το «παιχνίδι»

Ανεμοδείκτης
09/09/2026 - 13:24

Συνάντηση των πρεσβειρών ΗΠΑ και Ισραήλ στην Αθήνα με πολλαπλό ενδιαφέρον

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 13:17

LVMH: Η πολυτέλεια σε κρίση– Πάνω από 50% η απώλεια χρηματιστηριακής αξίας

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:15

ΕΕ και Καναδάς «γίνονται ένα» με φόντο τη ρήξη με τις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ