Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

Σημαντικά ευρήματα που παραπέμπουν σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρου, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες, 46 φυσικά πρόσωπα φέρεται να αξιοποίησαν 152 εταιρείες κατά το διάστημα 2023-2024, με στόχο να δημιουργήσουν ανύπαρκτες φορολογικές απαιτήσεις και, μέσω αυτών, να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές χρημάτων από το Δημόσιο.

Τα ευρήματα της έρευνας παραπέμπουν σε λειτουργία με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, καθώς διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αρχή, συντονισμένη δράση μεταξύ των εμπλεκομένων, χρήση εικονικών συναλλαγών και εταιρειών που δεν παρουσίαζαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και αξιοποίηση προσώπων που φέρονται να είχαν ρόλο «αχυρανθρώπων».

Στην υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρεται να συμμετείχαν ενεργά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Πώς φέρεται να οργανώθηκε η απάτη

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Αρχής, η αξιοποίηση πληροφοριών σε συνδυασμό με την εκτεταμένη επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων οδήγησε στον εντοπισμό μιας σειράς ενεργειών που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω των εταιρειών της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προχώρησαν σε απατηλές ενέργειες με αντικείμενο την επιστροφή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι κατάφεραν να βεβαιώσουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ πριν από την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Κατά την εκτίμηση της Αρχής, η οικονομική ζημία για το Δημόσιο συνδέεται με τη δημιουργία και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μέσω αυτών φέρεται να ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων για ποσά που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές.

Δέσμευση των ποσών και διαβίβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκε διάταξη για τη δέσμευση των ποσών που συνδέονται με το φερόμενο ως εγκληματικό προϊόν. Σύμφωνα με την Αρχή, η συγκεκριμένη παρέμβαση απέτρεψε την είσπραξη επιπλέον χρηματικών ποσών και περιόρισε την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.

Στο πόρισμα καταγράφονται ενδείξεις για τη διάπραξη τεσσάρων κατηγοριών αδικημάτων:

Εγκληματική οργάνωση

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Φοροδιαφυγή

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης, μαζί με τη διάταξη για τη δέσμευση των ποσών, έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος καλείται να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες που προβλέπει η διαδικασία.