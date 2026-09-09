EE: Το γενικό δικαστήριο επικύρωσε τις κυρώσεις και το πάγωμα περιουσίας του Αμπράμοβιτς

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή του Ρώσου μεγιστάνα Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επικυρώνοντας τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε βάρος του δισεκατομμυριούχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (9/9) το Δικαστήριο, οι δικαστές έκριναν ότι το Συμβούλιο της ΕΕ ενήργησε εντός των αρμοδιοτήτων του όταν παρέτεινε τα μέτρα σε βάρος του δισεκατομμυριούχου, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, το 2022, έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.

Να σημειωθεί ότι ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος έχει τη ρωσική, την ισραηλινή και την πορτογαλική υπηκοότητα, είναι ο βασικός μέτοχος της Evraz, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους χάλυβα και εξόρυξης της Ρωσίας. Κατέχει επίσης μετοχές της Norilsk Nickel, ενός σημαντικού παραγωγού παλλαδίου και εξευγενισμένου νικελίου.

Σύμφωνα με το POLITICO, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις της Ένωσης είναι αντικειμενικά, επαρκώς σαφή και αναλογικά. Τα μέτρα στοχεύουν επιφανείς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, ιδίως όσους δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αποφέρουν σημαντικά έσοδα στη ρωσική κυβέρνηση.

Το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του Αμπράμοβιτς ότι η ΕΕ τον στοχοποίησε λόγω της δημόσιας προβολής του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν σε βάρος του λόγω της συμμετοχής του στο κεφάλαιο εταιρειών «και όχι, όπως υποστηρίζει, από επιθυμία εκμετάλλευσής του λόγω της δημόσιας αναγνωρισιμότητάς του».

Οι δικαστές απέρριψαν επίσης το επιχείρημα του Αμπράμοβιτς ότι τα μέτρα αποφασίστηκαν ουσιαστικά από ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και όχι απευθείας από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Ακόμη και αν οι ομάδες αυτές είχαν αναλάβει προπαρασκευαστικές εργασίες, η τελική απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο, έκρινε το Δικαστήριο.

Ως εκ τούτου, οι περιορισμοί ήταν σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, ενώ κρίθηκαν αναλογικοί προς τον στόχο της υποστήριξης μιας ειρηνικής επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε το Δικαστήριο.

Ο Αμπράμοβιτς μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο μηνών και δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος υπόκειται επίσης σε κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυβέρνηση έχει επιδιώξει να διεκδικήσει τα έσοδα από την πώληση της Τσέλσι.

Το ποσό των 2,5 δισ. λιρών παραμένει δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου βρίσκεται από το 2022, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς λόγω των δεσμών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.