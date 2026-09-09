Θεοδωρικάκος: Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων

Στις παρεμβάσεις και τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR Channel και στον Γιώργο Ευγενίδη.

«Οι κίνδυνοι και οι απειλές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι τεράστιοι εξαιτίας των δύο πολέμων και της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής των καυσίμων διεθνώς λόγω της αύξησης του πετρελαίου, με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, με πολύ μειωμένη την παραγωγή από τα διυλιστήρια», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Όπως ανέφερε, την ίδια ώρα η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει διπλασιαστεί, ενώ στην Ελλάδα έχει προβλεφθεί στήριξη μέσω επιδότησης 15 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο diesel, με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση των καταναλωτών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες συνέβαλαν στη συγκράτηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Ειδικότερα, όπως είπε, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε -2,3% τον Ιούλιο και κινήθηκε σχεδόν στο μηδέν τον Αύγουστο.

«Το κομμάτι αυτό ελέγχεται δια της Γ.Γ. Εμπορίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το υπόλοιπο κομμάτι του πληθωρισμού αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας», διευκρίνισε.

Οι πόλεμοι και η πορεία των τιμών

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την πορεία των δύο πολέμων, οι οποίοι επηρεάζουν συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και, κατ’ επέκταση, την Ελλάδα.

«Ιδιαίτερα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ κρίσιμο το πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Είναι πολύ απλό, αν ακριβύνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει το κόστος μεταφοράς, επομένως αυτό περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τραγικές συνέπειες στις οικονομίες, για πάρα πολλούς λόγους, έχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απέναντι σε αυτά, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη ΔΕΘ μια σειρά μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τι ισχύει για τις μειώσεις τιμών στα προϊόντα

Αναφορικά με την κριτική που έχει διατυπωθεί για το κατά πόσο οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου, είναι πραγματικές, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα μέτρα που είχαν προηγηθεί.

«μπήκε πλαφόν στα κέρδη για αρκετούς μήνες, επιβλήθηκαν σκληρά πρόστιμα σε όσους παραβίασαν το νόμο τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους και τον Ιούνιο αποφασίσαμε να μπει τέλος στο πλαφόν, διότι δεν μπορεί η αγορά να λειτουργεί συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Εμείς πιέσαμε την επιχειρηματικότητα να παγώσουν τις τιμές Ιούλιο και Αύγουστο λόγω του ότι αυξάνεται πολύ η ζήτηση εξαιτίας των εκατομμυρίων τουριστών στη χώρα μας. Αυτό τηρήθηκε, γι’ αυτό και είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και σχεδόν μηδενικό τον Αύγουστο».

Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Ειδικότερα για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι σε αυτήν έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων, με τη μέση μείωση των τιμών να ανέρχεται σε 9,5%.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία φέρουν ειδική σήμανση στα ταμπελάκια, ενώ το μέτρο θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες.

Όπως διευκρίνισε, κατά το δίμηνο μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν επιπλέον κωδικοί, ενώ κάποιοι από τους υφιστάμενους μπορεί να αποχωρήσουν.

«στο δίμηνο μετά την έναρξη της Πρωτοβουλίας θα υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και άλλοι κωδικοί και κάποιοι άλλοι θα αφαιρεθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προσφορές σε άλλα προϊόντα εκτός πρωτοβουλίας και ευπρόσδεκτες είναι όλες οι προσφορές και όλες οι μειώσεις. Σημασία έχει ότι με την κρατική παρέμβαση περίπου μειώθηκε το μηνιαίο κόστος στα σούπερ μάρκετ κατά 40 ευρώ για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Ο ρόλος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και στη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει αναλάβει αυξημένο ελεγκτικό ρόλο στην αγορά.

«Γι’ αυτό την δημιουργήσαμε, για να μην υπόκειται σε κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους και να κάνει με αυστηρό τρόπο και με ελέγχους τη δουλειά της».

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Σε ερώτηση για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι κατανοεί τα αιτήματα των συνεπών φορολογουμένων επαγγελματιών για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και ταχύτερη κατάργηση των τεκμηρίων.

«Αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά αιτήματα. Θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν πολύ σοβαρές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Στη φιλοσοφία μας οι μειώσεις φόρων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε σε μια πορεία σταδιακής κατάργησης ουσιαστικά του τέλους επιτηδεύματος, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μακάρι να μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα σε όλη τη χώρα».