Μετά τον Ρόκος και το αμερικανικό hedge fund, Millennium, μετακομίζει στην Ελλάδα - Δείτε γιατί

Η Millennium Management βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, που φαίνεται να προσελκύει μεγάλα hedge funds, με το... αζημίωτο φυσικά. Οι φόροι στη Βρετανία και αλλού ανεβαίνουν, ενώ η Ελλάδα προσφέρει κίνητρα για όσους έρχονται από το εξωτερικό.

Η πληροφορία του Bloomberg για τη μετακόμιση του Millenium στην Αθήνα, έρχεται μετα την είδηση ​​ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα. Μία είδηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Financial Times.

Η εταιρεία πολλαπλών στρατηγικών (multistrategy firm) του Israel Englander βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη νέα της βάση και τη στελέχωσή της, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία τους καθώς τα σχέδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι κινήσεις αυτές συμπίπτουν με την προσπάθεια της Αθήνας να προσελκύσει πλούσιους ιδρυτές hedge funds από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενθαρρύνοντάς τους να ανταλλάξουν το Mayfair με το Αιγαίο, σημειώνει το Bloomberg. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών. Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη του χρηματοοικονομικιύ κλάδου για να εξεταστεί η πιθανότητα μετακινήσεων, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.

Μια τέτοια προοπτική θα φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξη —έως και εξωπραγματική— κατά τη διάρκεια της βαθιάς κρίσης που βίωσε η χώρα, όταν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ εκτινάχθηκε στα ύψη. Ωστόσο, μετά την προσέλκυση του Cris Rokos, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον ενεργά την προτίμηση των υπερ-πλουσίων που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνει το Bloomberg.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα πόλεων που μάχονται για να προσελκύσουν τα ταλέντα του Λονδίνου – μια προσπάθεια που εντάθηκε μετά τις διαδοχικές αυξήσεις φόρων για τους πλουσιότερους πολίτες στους προϋπολογισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι προσδοκίες ότι επίκεινται νέοι φόροι στον πλούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο νέος υπουργός Οικονομικών John Healey βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων –που αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους– και τη δέσμευση να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του.

Αν και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως του δεύτερου μεγαλύτερου κέντρου hedge funds παγκοσμίως "δεν θα καταρρεύσει εν μία νυκτί, είναι σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι πλέον πιο κινητικό από ποτέ και ότι οι επιλογές για ιδιώτες και εταιρείες είναι πολλές", σημειώνει στο Bloomberg ο Jack Inglis, διευθύνων σύμβουλος της AIMA.

Αν και η πολιτική ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) της Ελλάδας για τα εισοδήματα από το εξωτερικό μοιάζει με εκείνη του Μιλάνου —η εκστρατεία του οποίου να "αδειάσει το Λονδίνο" έχει προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική πρωτεύουσα— σε αντίθεση με την ιταλική φορολογική πολιτική, η ελληνική παραμένει αμετάβλητη από την καθιέρωσή της. Αντιθέτως, ο συντελεστής στην Ιταλία έχει αυξηθεί δύο φορές από την εισαγωγή του και πλέον ανέρχεται στις 300.000 ευρώ (349.290 δολάρια) ετησίως, σημειώνει το Bloomberg.