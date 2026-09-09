Μετά τον Ρόκος και το αμερικανικό hedge fund, Millennium, μετακομίζει στην Ελλάδα - Δείτε γιατί

Η πληροφορία του Bloomberg για τη μετακόμιση του Millenium στην Αθήνα, έρχεται μετα την είδηση ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα. Μία είδηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Financial Times.
Η εταιρεία πολλαπλών στρατηγικών (multistrategy firm) του Israel Englander βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη νέα της βάση και τη στελέχωσή της, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.
Ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία τους καθώς τα σχέδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.
Οι κινήσεις αυτές συμπίπτουν με την προσπάθεια της Αθήνας να προσελκύσει πλούσιους ιδρυτές hedge funds από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενθαρρύνοντάς τους να ανταλλάξουν το Mayfair με το Αιγαίο, σημειώνει το Bloomberg. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα υπουργού Οικονομικών. Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη του χρηματοοικονομικιύ κλάδου για να εξεταστεί η πιθανότητα μετακινήσεων, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.
Μια τέτοια προοπτική θα φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξη —έως και εξωπραγματική— κατά τη διάρκεια της βαθιάς κρίσης που βίωσε η χώρα, όταν ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ εκτινάχθηκε στα ύψη. Ωστόσο, μετά την προσέλκυση του Cris Rokos, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον ενεργά την προτίμηση των υπερ-πλουσίων που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνει το Bloomberg.
Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα πόλεων που μάχονται για να προσελκύσουν τα ταλέντα του Λονδίνου – μια προσπάθεια που εντάθηκε μετά τις διαδοχικές αυξήσεις φόρων για τους πλουσιότερους πολίτες στους προϋπολογισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.
Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι προσδοκίες ότι επίκεινται νέοι φόροι στον πλούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο νέος υπουργός Οικονομικών John Healey βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων –που αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους– και τη δέσμευση να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του.
Αν και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως του δεύτερου μεγαλύτερου κέντρου hedge funds παγκοσμίως "δεν θα καταρρεύσει εν μία νυκτί, είναι σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι πλέον πιο κινητικό από ποτέ και ότι οι επιλογές για ιδιώτες και εταιρείες είναι πολλές", σημειώνει στο Bloomberg ο Jack Inglis, διευθύνων σύμβουλος της AIMA.
Αν και η πολιτική ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή (flat tax) της Ελλάδας για τα εισοδήματα από το εξωτερικό μοιάζει με εκείνη του Μιλάνου —η εκστρατεία του οποίου να "αδειάσει το Λονδίνο" έχει προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική πρωτεύουσα— σε αντίθεση με την ιταλική φορολογική πολιτική, η ελληνική παραμένει αμετάβλητη από την καθιέρωσή της. Αντιθέτως, ο συντελεστής στην Ιταλία έχει αυξηθεί δύο φορές από την εισαγωγή του και πλέον ανέρχεται στις 300.000 ευρώ (349.290 δολάρια) ετησίως, σημειώνει το Bloomberg.
FT: Πώς η Ελλάδα προσελκύει hedge funds
Η Ελλάδα επιχειρεί πλέον να ανταγωνιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τις χώρες του Κόλπου, εφαρμόζοντας ένα νέο φορολογικό καθεστώς με στόχο να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ουσιαστικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα.
Η χώρα προσφέρει εδώ και χρόνια φορολογικά κίνητρα σε εύπορους ιδιώτες, ωστόσο τον Ιούνιο, μετά από διαβουλεύσεις με διαχειριστές hedge funds, εισήγαγε ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds. Οι δικαιούχοι επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα καταβάλλουν φόρο 5% στα μπόνους και στα carried interest – δηλαδή στα κέρδη των διαχειριστών από επιτυχημένες επενδύσεις – έναντι του κανονικού συντελεστή 15%.
Από το 2019, η Ελλάδα επιτρέπει σε εύπορους ιδιώτες – τόσο ξένους όσο και Έλληνες – που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα να εξαιρούν από την ελληνική φορολογία τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό, καταβάλλοντας έναν ετήσιο σταθερό φόρο 100.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα παρόμοιο, αλλά φθηνότερο, μοντέλο σε σχέση με την Ιταλία, όπου ο αντίστοιχος φόρος των 300.000 ευρώ ετησίως έχει προσελκύσει στελέχη private equity, τραπεζικούς και επιχειρηματίες.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι ξένοι επενδυτές απαλλάσσονται επίσης από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
Ωστόσο, το νέο προνομιακό καθεστώς για private equity και hedge funds συνοδεύεται από σημαντική προϋπόθεση: η ελληνική δραστηριότητα που απασχολεί τα στελέχη πρέπει να δαπανά τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως στη χώρα. Το όριο τέθηκε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα funds θα δημιουργούν πραγματικές επιχειρησιακές δομές και όχι μια απλή τυπική παρουσία.
«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς στους Financial Times. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».
Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να σχεδιάσει τα κίνητρα έτσι ώστε οι διαχειριστές επενδύσεων να μπορούν να εγκαθιστούν δραστηριότητες στη χώρα χωρίς να δημιουργούνται ανεπιθύμητες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις διεθνείς επιχειρήσεις τους.
Τα στελέχη που μετακομίζουν από το εξωτερικό μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το λεγόμενο καθεστώς 5C, βάσει του οποίου το εισόδημα από εργασία των δικαιούχων απαλλάσσεται κατά 50% από τη φορολογία για επτά χρόνια.
Πέρα από το Λονδίνο και τον Κόλπο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναμένουν ενδιαφέρον και από την Ελβετία. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά προειδοποιούν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει πως αποτελεί έναν πραγματικά σοβαρό προορισμό για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και τις επιχειρήσεις.
Ένας Έλληνας επενδυτής με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι γνωρίζει τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες που μετακόμισαν από τη βρετανική πρωτεύουσα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. «Βαθιά μέσα τους θα προτιμούσαν να μείνουν στο Λονδίνο, αλλά ο φόρος κληρονομιάς δεν τους άφησε επιλογή», δήλωσε.