Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπερψήφισαν καμία από τις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει «παρών» σε ορισμένα άρθρα, τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ υπέρ των προτάσεων τάχθηκαν αποκλειστικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Κατά συνέπεια, στην τρίτη και τελική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 180 ψήφων για κάθε προτεινόμενο άρθρο, ώστε αυτό να χαρακτηριστεί αναθεωρητέο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου οι άρσεις ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Αβραμόπουλου

Παράλληλα, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να εισαχθεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η συζήτηση για τις άρσεις της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας της έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, υπέρ της άρσης της ασυλίας της ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο, η υπόθεση συνδέεται με το Qatargate. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του, θέση την οποία έχει εκφράσει και ο ίδιος μέσω του υπομνήματος που κατέθεσε.

«Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, ενώ πρόσθεσε: «Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα».