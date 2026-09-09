Μερτς κατά AfD: Η μεταναστευτική τους πολιτική θα διαλύσει τη γερμανική οικονομία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη (9/9) ότι τα σχέδια που προωθεί το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική θα προκαλούσαν σοβαρό πλήγμα στη γερμανική οικονομία.

«Η “remigration” δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα συνώνυμο της εθνοκάθαρσης με βάση την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος», δήλωσε σε αυτό το φόντο ο Μερτς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη γερμανική Bundestag, εξαπολύοντας μέχρι σήμερα την πιο σφοδρή επίθεσή του κατά της AfD, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα που υπέστη το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

«Ένας στους έξι εργαζομένους στα επαγγέλματα ειδικευμένης τεχνικής εργασίας διαθέτει ξένο διαβατήριο. Εάν όσοι εργάζονται στη Γερμανία εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν και πάλι τη χώρα επειδή εσείς προωθείτε την “remigration”, τότε τα επαγγέλματα ειδικευμένης εργασίας στη Γερμανία δε θα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν. Τότε δεν θα έμενε ανοιχτός ούτε ένας οίκος ευγηρίας και κανένα νοσοκομείο στη Γερμανία δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Τότε κανένα εστιατόριο στη Γερμανία δε θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα της μεταναστευτικής σας πολιτικής», πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην ίδια κατεύθυνση.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το κόμμα βρέθηκε λίγο κάτω από το όριο της απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο όρος «remigration» αποτελεί ακροδεξιά έννοια που μπορεί να αφορά από την απέλαση ανθρώπων χωρίς νόμιμο καθεστώς έως τη μαζική απομάκρυνση μεταναστών και των απογόνων τους. Η AfD είχε αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο στη «μετανάστευση και την remigration» στο εκλογικό της πρόγραμμα για τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος, Ούλριχ Ζίγκμουντ — ο οποίος είναι επίσης πιθανός επόμενος πρωθυπουργός του κρατιδίου — είχε παραστεί σε συνάντηση το 2023, κατά την οποία στελέχη του κόμματος και ακροδεξιοί εξτρεμιστές συζήτησαν «σχέδια remigration», τα οποία περιλάμβαναν τη μαζική απέλαση Γερμανών πολιτών που θεωρούνταν «μη αφομοιωμένοι» και είχαν προκαλέσει πανεθνικές διαδηλώσεις.

Το CDU σε αναζήτηση ενός νέου πολιτικού αφηγήματος

Οι δηλώσεις του Μερτς αποτελούν την πιο σκληρή μέχρι σήμερα καταδίκη των πολιτικών της AfD και έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ο καγκελάριος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να ηγηθεί της αποδυναμωμένης κυβέρνησης συνασπισμού.

Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας του Μερτς συνέβαλαν στη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στην απώλεια περισσότερου από του μισού της εκλογικής υποστήριξης του κόμματός του.

Μετά τις εκλογές, ο Μερτς και το CDU αναζητούν ένα νέο αφήγημα στη μάχη τους απέναντι στην ακροδεξιά. Η AfD, η οποία πλέον είναι το δημοφιλέστερο κόμμα στις εθνικές δημοσκοπήσεις, έχει δεσμευτεί να καταστρέψει πολιτικά τους συντηρητικούς του Μερτς και να καταλάβει την εξουσία σε ολόκληρη τη χώρα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2029.

«Αποτύχατε να κατανοήσετε το μήνυμα που σας έστειλαν οι ψηφοφόροι στη Σαξονία-Άνχαλτ την περασμένη Κυριακή», δήλωσε η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Άλις Βάιντελ, η οποία μίλησε στη Bundestag πριν από τον Μερτς.

«Αυτό, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο χρόνος σας τελείωσε. Ο λαός θέλει αλλαγή πολιτικής και θα την έχει. Στις επόμενες εκλογές, ο λαός θα δώσει στην AfD — δηλαδή σε εμάς, την Εναλλακτική για τη Γερμανία — σαφή εντολή να κυβερνήσει», πρόσθεσε.

Ο Μερτς επιτέθηκε επίσης στην AfD για τις θέσεις της που είναι φιλικές προς τη Ρωσία, κατηγορώντας το κόμμα ότι αγνοεί την απειλή που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

«Το μάθαμε αυτό σε μια εντελώς νέα διάσταση στις 4 Αυγούστου, αν όχι νωρίτερα», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος στην επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε.

«Ούτε μία λέξη από εσάς γι’ αυτό, κυρία Βάιντελ... Είναι σαφές γεγονός — και κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά — ότι η επίθεση σχεδιάστηκε επί μήνες στη Ρωσία, είχε ως συγκεκριμένο στόχο τη Γερμανία και ότι μόνο από καθαρή σύμπτωση αποτράπηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και τραυματισμοί ανθρώπων. Κι όμως, εσείς το αντιμετωπίζετε γελώντας, κυρίες και κύριοι. Αυτό δείχνει πώς σκέφτεστε και πού στέκεστε», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η AfD βοηθά το Κρεμλίνο στις προσπάθειές του.

«Ούτε μία λέξη από εσάς για τις εκστρατείες παραπληροφόρησης που ξεκινούν από τη Ρωσία — με τη δική σας υποστήριξη — και οι οποίες εδώ και εβδομάδες, μήνες και χρόνια επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα μας, την κοινωνία μας και τη δημοκρατία μας», δήλωσε.

«Είστε μέρος αυτού του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στη Γερμανία και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να σας εμποδίσουμε να συνεχίσετε σε αυτή την πορεία», πρόσθεσε ο Μερτς.