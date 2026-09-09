Ξεπέρασε τα €3 δισ. η αξία του ενεργητικού των Επαγγελματικών Ταμείων

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ταμείων) το β΄ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 8.1% ήτοι 231 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 3.090 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχειά που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 13 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 109 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στο 3,5%.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.258 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.216 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, αλλά και σε αύξηση των αποτιμήσεων ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 40,7% το β΄ τρίμηνο, έναντι 42,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 1.142 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 1.048 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 37%, έναντι 36,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 528 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 448 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 17,1%, το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο.