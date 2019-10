Η προθεσμία των 150 ωρών που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερεντογάν στις 22 Οκτωβρίου στο Σότσι, για την αποχώρηση των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία προέβλεπε ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα απομακρύνονταν από τα σύνορα με την Τουρκία σε βάθος 30 χιλιομέτρων, έληξε σήμερα στις 18.000 ώρα Μόσχας.

Μετά την αποχώρηση των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας τα τμήματα της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας με Τούρκους στρατιώτες θα ξεκινήσουν κοινές περιπολίες για να βεβαιωθούν ότι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Άγκυρα εντάσσει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουν πράγματι αποχωρήσει από τις παραμεθόριες περιοχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης για θέματα επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, μετά την λήξη της προθεσμίας των 150 ωρών, δήλωσε ότι η Τουρκία προτίθεται να δημιουργήσει τη ζώνη ασφαλείας στο βορειοανατολική Συρία κατά την πορεία των κοινών περιπολιών με την Ρωσία.

«Η Ρωσία και η Τουρκία έδωσαν στους τρομοκράτες της YPG προθεσμία 150 ωρών για να εγκαταλείψουν την ζώνη ασφαλείας. Θα την δημιουργήσουμε με τις κοινές μας περιπολίες ανεξάρτητα από το αν έχουν αποχωρήσει ή όχι», έγραψε ο Αλτούν, στην σελίδα του στο Twitter.

Turkey and Russia had set a 150-hour deadline for YPG terrorists to leave the safe zone.



The time is up.



We will establish, through joint patrols, whether or not the terrorists have actually withdrawn.