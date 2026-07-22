ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την ιδιοκτησία αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου να αποτρέψει ξένους επενδυτές από το να αποκτούν ουσιαστικό έλεγχο σε αερομεταφορείς, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσφορές αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους easyJet.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, όπως μεταδίδει το Reuters, η συγκεκριμένα αναθεώρηση από την πλευρά της ΕΕ, η οποία δεν είχε γίνει προηγουμένως γνωστή, θα έχει ως στόχο να «προστατεύσει τη στρατηγική αυτονομία» της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι ο έλεγχος των περιφερειακών αερομεταφορέων θα παραμένει εντός του μπλοκ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω μιας «μάχης προσφορών» μεταξύ δύο αμερικανικών επενδυτικών εταιρειών για τον έλεγχο της μεγάλης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους easyJet, μια διαδικασία που αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια των κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν το 51% της ιδιοκτησίας να βρίσκεται σε ευρωπαϊκά χέρια.

Σε αυτό το φόντο, οι μετοχές της easyJet υποχώρησαν κατά 8% μετά το αρχικό δημοσίευμα του Reuters.

«Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι επενδυτές δεν θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε επαρκές περιθώριο ασφαλείας όσον αφορά τον έλεγχο».

Η easyJet είχε υποστηρίξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα την προσφορά ύψους 5,7 δισ. λιρών της Apollo Global Management, η οποία υπερίσχυσε προηγούμενης προσφοράς ύψους 5,5 δισ. λιρών από την Castlelake.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν εξήγησε πώς σχεδιάζει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕ για πλειοψηφική ευρωπαϊκή ιδιοκτησία, οι οποίες αποτελούν βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε εξαγορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας από επενδυτή εκτός ΕΕ.

Εάν η συμφωνία προχωρήσει, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό προηγούμενο για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, ανοίγοντας το δρόμο για εξαγορές από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο, όπου οι εξαγορές συνήθως πραγματοποιούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες, συχνά με κρατική υποστήριξη.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αναθεώρηση, η οποία αναμένεται πιθανότατα το φθινόπωρο, θα εξετάσει και θα αποσαφηνίσει ποιοι τύποι εταιρικών δομών επιτρέπονται, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο και την ιδιοκτησία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Apollo, η Castlelake και η easyJet δεν έχουν συζητήσει μέχρι στιγμής με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων συμφωνιών τους.

«Η ανησυχία είναι ότι ο κλάδος κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, θεωρώντας ότι πλέον δεν εφαρμόζουμε αυστηρά τους κανόνες. Οι άνθρωποι θα οδηγηθούν σε λάθος επιλογές, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.