Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία τους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά η Ουγγαρία, η οποία στο παρελθόν είχε μπλοκάρει αντίστοιχες αποφάσεις, δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις, το νέο πακέτο εξακολουθεί να συναντά εμπόδια, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζητούν εξαιρέσεις ή τροποποιήσεις ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Η Αθήνα στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων συζητήσεων, λόγω της αντίθεσής της σε περιορισμούς που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες.

Η Αθήνα, ως χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν είχε αποτελέσει μέρος της πολιτικής συμφωνίας κατά την υιοθέτηση προηγούμενου πακέτου κυρώσεων και ζητά μεταβατική περίοδο για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκφράζει την εκτίμηση ότι το μέτρο ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταφορά της δραστηριότητας σε ναυτιλιακές εταιρείες τρίτων χωρών, χωρίς ουσιαστικό περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι δεν πρόκειται για νέα ερμηνεία των κυρώσεων, αλλά για εφαρμογή μιας ήδη υφιστάμενης ευρωπαϊκής αρχής.

Αντιδράσεις και από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η ελληνική ένσταση δεν είναι η μοναδική που έχει καταγραφεί στις διαπραγματεύσεις. Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν τις θεωρήσεις εισόδου Ρώσων στρατιωτικών, ενώ Γερμανία και Πορτογαλία αντιτάχθηκαν στην προτεινόμενη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού βακαλάου.

Παράλληλα, η Αυστρία έθεσε το ζήτημα της Raiffeisen Bank International, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο.

Οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες καταδεικνύουν ότι η πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Μόσχας έχει μετατραπεί σε μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη της Ουκρανίας και στην προστασία εθνικών οικονομικών συμφερόντων.

Πιέσεις για συμφωνία πριν τη λήξη της προθεσμίας

Η πίεση για επίτευξη συμβιβασμού είναι πλέον έντονη, καθώς οι «27» πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα στην ημέρα.

Η έγκριση του 21ου πακέτου συνδέεται άμεσα και με την παράταση του ευρωπαϊκού πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νέα απόφαση, το όριο θα αυξηθεί αυτόματα, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Μόσχας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η ΕΕ καλείται να επιτύχει ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιέσεις από κράτη-μέλη που ζητούν μεγαλύτερη προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.