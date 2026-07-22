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«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά
10:37 - 22 Ιουλ 2026

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία διακομματική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Υπέρ της συγκεκριμένης διάταξης τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα Νίκη, διαμορφώνοντας ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση για το μέτρο.

Η ρύθμιση είχε κατατεθεί ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο αφορά τον Προσωπικό Βοηθό για τα Άτομα με Αναπηρία και την Πρώιμη Παρέμβαση για παιδιά με αναπηρία.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επίσης με αυξημένη πλειοψηφία. Επί της αρχής, υπέρ ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΚΚΕ καταψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα Νίκη δήλωσαν «παρών».

Παράλληλα, ευρεία αποδοχή συγκέντρωσαν και οι διατάξεις που προβλέπουν την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, οι οποίες επίσης εγκρίθηκαν με αυξημένες πλειοψηφίες.

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