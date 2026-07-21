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Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση
Ειδήσεις
19:15 - 21 Ιουλ 2026

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη του επίσκεψη στη Συρία υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της χώρας, με βασικά ζητήματα την πολιτική μετάβαση, την αποκατάσταση των θεσμών και την ανοικοδόμηση μετά από χρόνια συγκρούσεων.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναμένεται να μεταβεί στη Συρία αργότερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από πρόσκληση της συριακής κυβέρνησης. Κατά την παραμονή του στη Δαμασκό, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτέρες θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση του διεθνούς οργανισμού να στηρίξει τη συριακή κυβέρνηση και τον λαό της χώρας σε μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή της ιστορίας της.

Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, στοιχεία που ο ΟΗΕ θεωρεί κρίσιμα για τη σταθερότητα και την ειρηνική πορεία της χώρας.

Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα μετά τις συγκρούσεις

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις που αφορούν την πολιτική ανασυγκρότηση, την οικονομική ανάκαμψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολυετούς πολέμου.

Όπως αναφέρει ο ΟΗΕ, ο Γκουτέρες θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα για τις προσδοκίες αλλά και τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης και την προσπάθεια ανοικοδόμησης.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του, θα συναντήσει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, γυναικείων οργανώσεων και διαφορετικών κοινοτήτων της Συρίας, προκειμένου να ακούσει τις θέσεις και τις ανησυχίες τους για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Επίσκεψη στη δύναμη του ΟΗΕ στα Υψίπεδα του Γκολάν

Στο πρόγραμμα του Αντόνιο Γκουτέρες περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στη Δύναμη Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών για την Απεμπλοκή (UNDOF), η οποία επιτηρεί την περιοχή των Υψιπέδων του Γκολάν.

Η παρουσία του στη δύναμη του ΟΗΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Οργανισμού να ενισχύσει τον ρόλο του στη διατήρηση της σταθερότητας και στην υποστήριξη των μηχανισμών ειρήνης στην περιοχή.

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