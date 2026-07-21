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Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη
Ειδήσεις
22:23 - 21 Ιουλ 2026

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Reporter.gr Newsroom
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Στον ανακριτή παραπέμφθηκε ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, με την Εισαγγελία να του ασκεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών το μεσημέρι της Τρίτης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή έχει οριστεί για την Πέμπτη.

Η υπόθεση αφορά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και σε μικρή απόσταση από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 60χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, η οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη επισκέπτες.

Περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες κινητοποιήθηκαν άμεσα, καλώντας τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τραύματά τους είναι ελαφρά και η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν άμεσα τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Παράλληλα, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, τόσο σε υποθέσεις που σχετίζονταν με την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές, όσο και για άλλα περιστατικά παραβατικότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού, στοιχείο που περιλαμβάνεται στο ιστορικό του και εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

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