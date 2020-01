Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το σύμβολο των LA Lakers ταξίδευε με άλλους τρεις σε ιδιωτικό αεροσκάφος, όταν αυτό συνετρίβη στην Καλιφόρνια. Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ, όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου και ο πιλότος είναι νεκροί.

Στο ελικόπτερο δεν βρισκόταν η σύζυγός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος είναι προς διερεύνηση. O Kόμπι χρησιμοποιούσε το ελικόπτερο για τις μετακινήσεις του από τότε που έπαιζε για τους Lakers.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Αντζελες ανέφερε ότι πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα, ωστόσο, απαντώντας στα όσα μεταδίδει το TMZ Sports πρόσθεσε πως δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα θύματα.

O Kόμπι Μπράιαντ γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1978. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), αναδείχθηκε δύο φορές MVP των τελικών (2009, 2010), μία φορά MVP της κανονικής περιόδου (2008) και ψηφίστηκε 18 φορές All Star.

Το τελευταίο tweet του Κόμπι, λίγες ώρες πριν από το θάνατό του. Συνεχάρη τον Λεμπρόν Τζέιμς, που τον ξεπέρασε στην τρίτη θέση των scorers του ΝΒΑ.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother