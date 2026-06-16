Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Οκτώ μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους όταν ένα βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Αεροπορική Βάση Edwards, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης.

Πρόκειται για το φονικότερο δυστύχημα με B-52 από το 1982. Σε εκείνο το δυστύχημα, εννέα μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δοκιμαστικής πτήσης στην Αεροπορική Βάση Mather, κοντά στο Σακραμέντο, όπως είχε μεταδώσει τότε το Associated Press.

Το B-52 Stratofortress που συνετρίβη τη Δευτέρα εκτελούσε μια συνήθη δοκιμαστική αποστολή και απογειώθηκε στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα από τη απομακρυσμένη αεροπορική βάση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η επιχείρηση έχει πλέον μετατραπεί σε αποστολή ανάκτησης.

«Ήταν μια τραγική και μη επιβιώσιμη σύγκρουση», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ σε συνέντευξη Τύπου.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο της συντριβής του βομβαρδιστικού, το οποίο άφησε πίσω του μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού, σύμφωνα με τη βάση.

Οι αρμόδιες ομάδες εργάζονται για να ενημερώσουν τις οικογένειες των θυμάτων μέσα στις επόμενες ώρες, δήλωσε ο αρχιλοχίας Τζόσουα Τ. Σκάρλοκεν. Το πλήρωμα αποτελούνταν από στρατιωτικό προσωπικό, πολιτικούς υπαλλήλους της κυβέρνησης και κυβερνητικούς εργολάβους.

Η Boeing, κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους, ανακοίνωσε ότι δύο από τους εργαζομένους της επέβαιναν στην πτήση. «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους και τους παρέχουμε υποστήριξη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο Υπουργός της Αμερικανικής Αεροπορίας Τρόι Ε. Μέινκ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μέσω κοινωνικών δικτύων για τις ζωές που χάθηκαν. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του προς «ολόκληρη την κοινότητα της Αεροπορικής Βάσης Edwards» και ευχαρίστησε τους πρώτους διασώστες.

Το B-52 εκτελούσε δοκιμές στο πλαίσιο προγράμματος εκσυγχρονισμού ραντάρ, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αεροπορίας.

Στον διάδρομο της βάσης παρέμεινε μια μεγάλη μαυρισμένη ουλή στο αμμώδες έδαφος, καθώς και υπολείμματα καπνού, ενώ από τα πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού KCAL δεν ήταν εύκολο να διακριθούν συγκεκριμένα τμήματα των συντριμμιών.

Η βάση έχει επαναλειτουργήσει, ωστόσο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες παραμένουν σε αναστολή έως και την Τρίτη, δήλωσε ο Χέιζ.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα ξεκινήσουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, όμως τα ακριβή συμπεράσματα δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν πριν περάσουν περίπου έξι μήνες, πρόσθεσε.