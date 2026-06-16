ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά
Ειδήσεις
07:59 - 16 Ιουν 2026

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οκτώ μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους όταν ένα βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Αεροπορική Βάση Edwards, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης.

Πρόκειται για το φονικότερο δυστύχημα με B-52 από το 1982. Σε εκείνο το δυστύχημα, εννέα μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δοκιμαστικής πτήσης στην Αεροπορική Βάση Mather, κοντά στο Σακραμέντο, όπως είχε μεταδώσει τότε το Associated Press.

Το B-52 Stratofortress που συνετρίβη τη Δευτέρα εκτελούσε μια συνήθη δοκιμαστική αποστολή και απογειώθηκε στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα από τη απομακρυσμένη αεροπορική βάση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η επιχείρηση έχει πλέον μετατραπεί σε αποστολή ανάκτησης.

«Ήταν μια τραγική και μη επιβιώσιμη σύγκρουση», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ σε συνέντευξη Τύπου.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο της συντριβής του βομβαρδιστικού, το οποίο άφησε πίσω του μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού, σύμφωνα με τη βάση.

Οι αρμόδιες ομάδες εργάζονται για να ενημερώσουν τις οικογένειες των θυμάτων μέσα στις επόμενες ώρες, δήλωσε ο αρχιλοχίας Τζόσουα Τ. Σκάρλοκεν. Το πλήρωμα αποτελούνταν από στρατιωτικό προσωπικό, πολιτικούς υπαλλήλους της κυβέρνησης και κυβερνητικούς εργολάβους.

Η Boeing, κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους, ανακοίνωσε ότι δύο από τους εργαζομένους της επέβαιναν στην πτήση. «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους και τους παρέχουμε υποστήριξη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο Υπουργός της Αμερικανικής Αεροπορίας Τρόι Ε. Μέινκ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μέσω κοινωνικών δικτύων για τις ζωές που χάθηκαν. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του προς «ολόκληρη την κοινότητα της Αεροπορικής Βάσης Edwards» και ευχαρίστησε τους πρώτους διασώστες.

Το B-52 εκτελούσε δοκιμές στο πλαίσιο προγράμματος εκσυγχρονισμού ραντάρ, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αεροπορίας.

Στον διάδρομο της βάσης παρέμεινε μια μεγάλη μαυρισμένη ουλή στο αμμώδες έδαφος, καθώς και υπολείμματα καπνού, ενώ από τα πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού KCAL δεν ήταν εύκολο να διακριθούν συγκεκριμένα τμήματα των συντριμμιών.

Η βάση έχει επαναλειτουργήσει, ωστόσο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες παραμένουν σε αναστολή έως και την Τρίτη, δήλωσε ο Χέιζ.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα ξεκινήσουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, όμως τα ακριβή συμπεράσματα δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν πριν περάσουν περίπου έξι μήνες, πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού
Ειδήσεις

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones
Επιχειρήσεις

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του
Ειδήσεις

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα
Magazino

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συντριβή ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνιας – Πέντε τραυματίες
Ειδήσεις

Συντριβή ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνιας – Πέντε τραυματίες

Τραμπ: Βάζει φρένο στην πράσινη αυτοκίνηση της Καλιφόρνιας – θα προσφύγει στη δικαιοσύνη ο κυβερνήτης
Ειδήσεις

Τραμπ: Βάζει φρένο στην πράσινη αυτοκίνηση της Καλιφόρνιας – θα προσφύγει στη δικαιοσύνη ο κυβερνήτης

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Τραμπ και Καλιφόρνια - Η πολιτεία μηνύει τον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Τραμπ και Καλιφόρνια - Η πολιτεία μηνύει τον Λευκό Οίκο

Λος Άντζελες: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτηρίζει παράνομη την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς από Τραμπ
Ειδήσεις

Λος Άντζελες: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτηρίζει παράνομη την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς από Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Magazino
16/06/2026 - 07:00

Olympia Dialogues: Η ανανέωση της Ευρώπης και ο καθοριστικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ