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Συντριβή ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνιας – Πέντε τραυματίες
Ειδήσεις
16:31 - 12 Οκτ 2025

Συντριβή ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνιας – Πέντε τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνιας, το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης κοντά στην παραλία της δημοφιλούς παραθαλάσσιας πόλης, περίπου 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες και καταγράφηκε σε πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο, το ελικόπτερο φαίνεται να πετάει σε χαμηλό ύψος, να ανυψώνεται απότομα και να περιστρέφεται πολλές φορές πριν καταλήξει σε ομάδα φοινικόδεντρων. Η περιοχή γύρω από το σημείο της συντριβής είναι γεμάτη από εστιατόρια, ξενοδοχεία και προσβάσεις προς την παραλία.

Το ελικόπτερο συμμετείχε στην εκδήλωση «Cars ’N Copters», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου και είχε ως σκοπό τη στήριξη του Αστυνομικού και Κοινοτικού Ιδρύματος του Χάντινγκτον Μπιτς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 16:41
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