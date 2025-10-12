Συντριβή ελικοπτέρου σε παραλία της Καλιφόρνιας – Πέντε τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης κοντά στην παραλία της δημοφιλούς παραθαλάσσιας πόλης, περίπου 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες και καταγράφηκε σε πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα βίντεο, το ελικόπτερο φαίνεται να πετάει σε χαμηλό ύψος, να ανυψώνεται απότομα και να περιστρέφεται πολλές φορές πριν καταλήξει σε ομάδα φοινικόδεντρων. Η περιοχή γύρω από το σημείο της συντριβής είναι γεμάτη από εστιατόρια, ξενοδοχεία και προσβάσεις προς την παραλία.
Το ελικόπτερο συμμετείχε στην εκδήλωση «Cars ’N Copters», η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Οκτωβρίου και είχε ως σκοπό τη στήριξη του Αστυνομικού και Κοινοτικού Ιδρύματος του Χάντινγκτον Μπιτς.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
BREAKING ?? #HuntingtonBeach / #California— OC Scanner ?? ?? (@OC_Scanner) October 11, 2025
New social media video has emerged from the Helicopter crash in HB. Witnesses say there may have been a bird strike with a tail rotor. HB Fire has upgraded this to a multi casualty incident, and multiple people have been… https://t.co/RaWw9pLRNm pic.twitter.com/SoshJ99gm9