Φάουτσι: Διερευνάται πιθανή μετάλλαξη του ιού

Ο κορονοϊός έχει μεταλλαχθεί με τρόπο που θα μπορούσε να βοηθήσει να εξαπλώνεται πιο εύκολα, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος Υγείας του Λευκού Οίκου, Δρ Άντονι Φάουτσι.

Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί η πιθανή μετάλλαξη και οι επιπτώσεις της, δήλωσε ο Φάουτσι, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια μικρή διαμάχη για αυτό». Οι ιοί μεταλλάσσονται φυσικά και οι επιστήμονες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι έχουν παρατηρήσει μικρές μεταλλάξεις στον ιό, που δεν έχουν επηρεάσει την ικανότητά του να εξαπλώνεται ή να προκαλεί ασθένεια με σημαντικό τρόπο.

Η πιθανή μετάλλαξη που ανέφερε ο Φάουτσι αναφέρθηκε από ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο του Los Alamos σε άρθρο που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Cell νωρίτερα την Πέμπτη. Οι ιολόγοι της Scripps Research στη Φλόριντα έγραψαν επίσης για τη μετάλλαξη τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι «ενισχύει τη μετάδοση του». Δεν είναι σαφές ωστόσο πότε μπορεί να έχει συμβεί η μετάλλαξη.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μια μόνο μετάλλαξη που κάνει τον ιό να μπορεί να αναπαραχθεί καλύτερα και ίσως να έχει υψηλό ιικό φορτίο», δήλωσε ο Φάουτσι σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Medical of the American Medical Association. «Δεν γνωρίζουμε αν ένας άνθρωπος πηγαίνει χειρότερα με τη μετάλλαξη ή όχι. Φαίνεται ότι ο ιός αναπαράγεται καλύτερα και μπορεί να είναι πιο μεταδοτικός».

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές «βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της επιβεβαίωσης».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η ομάδα των παγκόσμιων ερευνητών του παρακολουθούν πάνω από 60.000 διαφορετικές γενετικές αλληλουχίες του κορονοϊού, που συλλέγονται από δείγματα σε όλον τον κόσμο.