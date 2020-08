Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι σε κώμα

Ειδικότερα, ο Τσανγκ Σονγκ-μιν, βοηθός του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Κιμ Ντάει-ζουνκ, ισχυρίστηκε πως ο Κιμ έχει αρρωστήσει βαριά γεγονός που δικαιολογεί και τις περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Εκτιμώ ότι είναι σε κώμα, αλλά είναι ακόμα εν ζωή» ανέφερε ο Τσανγκ Σονγκ-μιν μιλώντας σε τοπικά μέσα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η 33χρονη αδερφή του Βορειοκορεάτη προέδρου έχει αναλάβει μέρος της εξουσίας του αδερφού της.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφού έγινε γνωστό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκχώρησε μέρος των εξουσιών του στην αδερφή του, η οποία είναι το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο της Βόρειας Κορέας

