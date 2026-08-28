Οι κορυφαίες βιομηχανικές δυνάμεις του κόσμου – Οι μεταβολές από το 2005 στο 2025

Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας μεταποίησης μετατοπίστηκε δραματικά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, με την ανάδειξη της Κίνας ως της μεγαλύτερης μεταποιητικής οικονομίας στον κόσμο.

Μεταξύ 2005 και 2025 μεταβλήθηκε σημαντικά το μερίδιο των οκτώ μεγαλύτερων οικονομιών στην παγκόσμια μεταποιητική παραγωγή.

Οι παραδοσιακές βιομηχανικές δυνάμεις

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 24% της παγκόσμιας μεταποιητικής προστιθέμενης αξίας. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και σημαντικό κέντρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αντιπροσώπευε από μόνη της περισσότερο από 7%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ ήταν σχεδόν εξίσου σημαντική μεταποιητική δύναμη με την ΕΕ. Παρά τις δεκαετίες αποβιομηχάνισης, οι ΗΠΑ παρέμεναν το 2005 η μεγαλύτερη μεταποιητική οικονομία στον κόσμο μεταξύ των επιμέρους χωρών, με σημαντικό μέρος της βαριάς βιομηχανίας συγκεντρωμένο στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει πώς μεταβλήθηκε από το 2005 έως το 2025 το μερίδιο κάθε οικονομίας στην παγκόσμια μεταποιητική παραγωγή.

Την ίδια περίοδο, η Ιαπωνία αντιπροσώπευε το 13% της παγκόσμιας μεταποίησης. Η χώρα ήταν και παραμένει γνωστή για την παραγωγή ηλεκτρονικών, καταναλωτικών αγαθών και οχημάτων. Το 2005, η βιομηχανία αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα πέμπτο της ιαπωνικής οικονομίας.

Ακολουθούσαν η Κίνα με 9% και η Νότια Κορέα με 3%, ενώ η Ινδία, το Μεξικό και η Ρωσία αντιπροσώπευαν από 2% η καθεμία.

Η άνοδος της Κίνας

Μέσα σε 20 χρόνια, το μερίδιο της Κίνας στην παγκόσμια μεταποίηση τριπλασιάστηκε, φτάνοντας το 27% το 2025. Αυτό την έφερε 10 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απελευθέρωση της κινεζικής οικονομίας και η ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) το 2001 συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή της σε παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη.

Ένα μεγάλο και σχετικά χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό, σε συνδυασμό με διάφορα περιφερειακά φορολογικά κίνητρα, συνέβαλαν στην προσέλκυση πολυεθνικών επιχειρήσεων και δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις στη μεταποίηση.

Μέχρι το 2015, η Κίνα είχε καταστεί η μεγαλύτερη μεταποιητική οικονομία στον κόσμο, με βάση το μερίδιό της στην παγκόσμια προστιθέμενη αξία.

Οι υπόλοιπες βιομηχανικές δυνάμεις το 2025

Καθώς το μερίδιο της Κίνας αυξανόταν θεαματικά, το συνολικό μερίδιο των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας μειώθηκε σημαντικά. Οι τρεις αυτές οικονομίες αντιπροσώπευαν συνολικά το 59% της παγκόσμιας μεταποιητικής προστιθέμενης αξίας το 2005, έναντι 39% το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη μετατόπιση της γεωγραφικής κατανομής της παγκόσμιας μεταποιητικής προστιθέμενης αξίας και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μειώθηκε η απόλυτη μεταποιητική παραγωγή καθεμιάς από αυτές τις οικονομίες.

Το Μεξικό, η Ρωσία και η Νότια Κορέα διατήρησαν σχετικά σταθερά τα μερίδιά τους στην παγκόσμια μεταποίηση κατά την ίδια περίοδο.

Η Ινδία, αντίθετα, αύξησε το μερίδιό της από 2% σε 3%. Πολλοί Ινδοί φορείς χάραξης πολιτικής επιδιώκουν την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων στη μεταποίηση, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.