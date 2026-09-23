Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις με το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Στις ασιατικές αγορές επικράτησαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (23/9), με τον Kospi και τον Kosdaq να ενισχύονται, ενώ οι κινεζικοί δείκτες υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Σι.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών παρουσίαζαν μικρές μεταβολές νωρίς σήμερα το πρωί, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν, εν μέσω ελπίδων για πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,09%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 παρέμεναν αμετάβλητα. Τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average σημείωναν άνοδο 92 μονάδων ή 0,18%.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,5%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του. Ο τεχνολογικός δείκτης σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά και έκλεισε σε επίπεδο-ρεκόρ. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακές απώλειες, παραμένοντας ωστόσο περίπου 0,7% κάτω από το ιστορικό υψηλό του.

Ο Μπρετ Γιούινγκ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της First Franklin Financial Services, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει τις 8.200 μονάδες έως το τέλος του έτους.

«Η πρόβλεψή μας στην αρχή του έτους ήταν για 8.000 μονάδες στον S&P. Αυξήσαμε τον στόχο μας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, τον Αύγουστο στις 8.200 μονάδες έως το τέλος του έτους», ανέφερε.

Σήμερα, στην περιοχή Ασίας, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,41%, ενώ ο μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,95%. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κινήθηκε 0,15% υψηλότερα.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 0,76%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 0,50%.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.

«Άλμα» για τις νοτιοκορεατικές μετοχές φωτοβολταϊκών

Οι μετοχές των νοτιοκορεατικών εταιρειών φωτοβολταϊκών Hanwha Solutions και OCI Holdings σημείωσαν άνοδο άνω του 8% την Τετάρτη, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αμερικανικοί περιορισμοί στα κινεζικά φωτοβολταϊκά προϊόντα, ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Σι.

Η Hana Securities εκτίμησε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στα κινεζικά φωτοβολταϊκά προϊόντα στο πλαίσιο των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο την ηλιακή ενέργεια ως στρατηγικό κλάδο που συνδέεται με την εθνική ασφάλεια.

«Εάν οι ΗΠΑ χαλάρωναν τους περιορισμούς στα κινεζικά φωτοβολταϊκά προϊόντα στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά υπαναχώρηση από τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας για ένα στρατηγικό αγαθό εθνικής ασφάλειας», δήλωσε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο αναλυτής Γιουν Τζε-Σουνγκ.

Το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και πετρέλαιο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε τη συνάντηση ως «πολύ καλή».

Νωρίτερα την Τρίτη, κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση» για το αν θα επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα «εξολοθρεύσει» τη χώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς, με τόσο το Brent όσο και το West Texas Intermediate (WTI) να καταγράφουν απώλειες περίπου 1% στη συνεδρίαση.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ, η μέση εθνική τιμή του οποίου έφτασε τα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

«Εξετάζουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό από την άποψη της συνολικής δυναμικότητας διύλισης και κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πλήρης ή μερική απαγόρευση», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη.

Εν όψει της συνεδρίασης της Τετάρτης, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις General Mills, Paychex και H.B. Fuller.