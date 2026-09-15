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Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται να «επεκτείνει και να εμβαθύνει» τη συνεργασία με τη Ρωσία
Ειδήσεις
10:32 - 15 Σεπ 2026

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται να «επεκτείνει και να εμβαθύνει» τη συνεργασία με τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα «επεκτείνει και θα εμβαθύνει» την κοινή δράση με τη Ρωσία, σε μήνυμά του προς το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μετέδωσε την Τρίτη (15/9) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, σε απάντησή του που εστάλη τη Δευτέρα στις ευχές του Πούτιν για την 78η επέτειο από την ίδρυση της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Πιονγκγιάνγκ έχει σταθερή βούληση να διευρύνει τη συνεργασία με τη Ρωσία «σε ολοκληρωμένο επίπεδο», στη βάση της φιλίας, της αμοιβαίας συνδρομής και αυτού που περιέγραψε ως συμμαχικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ δήλωσε επίσης ότι είναι πεπεισμένος για τη νίκη της Ρωσίας στον σημερινό «ιερό πόλεμο για την υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας της χώρας και της διεθνούς δικαιοσύνης», διατύπωση που φαίνεται να αποτελεί αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την «απόκλητη στήριξή» του προς τον Πούτιν και το ρωσικό λαό.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ έχουν προσεγγίσει σημαντικά η μία την άλλη, με τη Βόρεια Κορέα να στέλνει στρατεύματα για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία το 2024 και να εμβαθύνει τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός συμφώνου αμοιβαίας άμυνας.

Ο Κιμ έστειλε παρόμοιο μήνυμα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε απάντησή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το KCNA, δηλώνοντας ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεργαστεί με την Κίνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραδοσιακής φιλίας των δύο χωρών και την προώθηση του κοινού σοσιαλιστικού τους σκοπού.

Και τα δύο μηνύματα ήταν απαντήσεις σε συγχαρητήριες επιστολές που έστειλαν ο Πούτιν και ο Σι στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η Βόρεια Κορέα γιόρτασε την 78η επέτειο από την ίδρυσή της.

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