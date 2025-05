Ο Ουκρανός ηγέτης είχε απαντήσει επιφυλακτικά νωρίτερα την Κυριακή, αφού ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να διεξαχθούν απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν ήταν σαφές, όμως, ότι ο Πούτιν πρότεινε να παραστεί αυτοπροσώπως.

«Θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Προσωπικά. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά οι Ρώσοι δεν θα αναζητήσουν δικαιολογίες», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…