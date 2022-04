H WIND Ελλάς υποδέχεται το Πάσχα με ασυναγώνιστες προσφορές, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους 4G/5G smartphones, tablets και αξεσουάρ έως και -50%, καθώς και να επωφεληθούν από τα αποκλειστικά προνόμια του συνδυαστικού προγράμματος WIND ONE.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν και να κάνουν τις αγορές τους, είτε σε ένα κατάστημα WIND, είτε στο wind.gr έως και τις 26/04. Για όλες τις αγορές υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

4G/5G Smartphones και Αξεσουάρ με έως και -50%

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 4G/5G Smartphones επιλέγοντας μέσα από μία μεγάλη ποικιλία όπως:

Realme C11 2021 από €129,90 μόνο €109,90





Xiaomi Redmi 9C 32GB από €149,90 μόνο €129,90





Samsung Galaxy A13 64GB από €199,90 μόνο €179,90





Samsung Galaxy A22 5G 128GB από €259,90 μόνο €239,90





Xiaomi 11 lite 5G από €439,90 μόνο €299,90





Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB από €779,00 μόνο €629,00 και δώρο τα Samsung Galaxy Buds 2, αξίας €149,90





Forever Powerbank 10000mAh PTB-04M από €29,99 μόνο €14,99





Celly Bluetooth Dongle Earphones Neckband από €29,99 μόνο €14,99

Δώρο 2 Samsung 5G smartphones αξίας 720€, με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE

Oι εκπληκτικές προσφορές συνεχίζονται, καθώς φέτος το Πάσχα θα βρει τους νέους συνδρομητές της WIND με δύο νέα 5G smartphones και FULL στα GIGA, αφού με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE 10GB & WIND ONE UNLIMITED θα μπορούν να αποκτήσουν ΔΩΡΕΑΝ το Samsung Galaxy A52s 5G 128GB και το Samsung Galaxy A22 5G 64GB. Το WIND ONE αποτελεί τον πιο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο συνδυασμό προγραμμάτων κινητής, σταθερής, Internet που προσφέρεται στην αγορά. Οι συνδρομητές ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν μπορούν να απολαμβάνουν έως και απεριόριστη επικοινωνία προς όλους, απεριόριστα data, δωρεάν ταχύτητες Fiber έως 100Mbps, αλλά και προνομιακή εξυπηρέτηση, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση απευθείας από εκπρόσωπο, δωρεάν επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι και πολλά άλλα.

Νέο, ανοιξιάτικο WIND digital magazine

Επίσης, κυκλοφορεί το διαδικτυακό ανοιξιάτικο τεύχος των καταστημάτων WIND. Καθώς οι γιορτινές μέρες του Πάσχα πλησιάζουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις σελίδες του τις καλύτερες προσφορές σε συσκευές για να κάνουν δώρα στους αγαπημένους τους αλλά και στους ίδιους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πασχαλινές προσφορές της WIND οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο νέο τεύχος του Digital Magazine WIND Stores, στα καταστήματα της WIND και στο www.wind.gr.