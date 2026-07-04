Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό – Οι Ιρανοί ικετεύουν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το Σάββατο (4/7), μιλώντας στο Axios, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει με έμφαση «ποιος είναι το αφεντικό» και να σημειώσει ότι ο ίδιος θα μπορούσε αν ήθελε να «τους αφανίσει όλους στην κηδεία του Χαμενεΐ» στη Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Νετανιάχου, δηλώνοντας πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», υποδεικνύοντας τον εαυτό του.

Η επικείμενη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη μετά την κρίσιμη σύσκεψη που είχαν τον Φεβρουάριο στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου. Τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει στον Τραμπ το σχέδιό του για την έναρξη κοινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Πότε αναμένεται η επίσκεψη

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι το ενδεχόμενο επίσκεψης την προσεχή εβδομάδα θεωρείται δύσκολο, λόγω του προγραμματισμένου ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται πως η συνάντηση είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, το γραφείο του Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ την Παρασκευή (3/7), προκειμένου να του εκφράσει τις ευχές του για την 250ή επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον εγγυητή της παγκόσμιας ελευθερίας και επισήμανε τη σημασία της στενής συνεργασίας των δύο χωρών. Στο τέλος της επικοινωνίας τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τριβές πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις

Παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις καλής συνεργασίας, στο παρασκήνιο φαίνεται πως έχουν δημιουργηθεί εντάσεις. Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Τραμπ εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικά απέναντι στον Νετανιάχου μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη συνάντηση του Φεβρουαρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε μάλιστα ότι αρκετοί από τους κορυφαίους συμβούλους του προέδρου πιστεύουν πως «ο Μπίμπι έπεσε έξω σε όλα».

Τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς τον «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία.

Οι διαφωνίες αυτές έχουν ενισχύσει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με το Ισραήλ και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστικό είναι ότι προσωπικότητες του κινήματος MAGA, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, έχουν κατηγορήσει δημόσια τον Τραμπ ότι είναι «υποχείριο» του Νετανιάχου.

Διαφορετικές προτεραιότητες σε Ιράν και Λίβανο

Το τελευταίο διάστημα οι δύο ηγέτες φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Παρά τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου, ο Τραμπ υπέγραψε τον προηγούμενο μήνα μνημόνιο συνεργασίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για νέες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στον Λίβανο, θεωρώντας ότι οι συγκρούσεις δυσχεραίνουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Παράλληλα, τον κάλεσε να αποδεχθεί συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Η επικείμενη συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για τον Νετανιάχου, καθώς πραγματοποιείται ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου στο Ισραήλ, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να τον εμφανίζουν πίσω από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Οι δηλώσεις για το Ιράν και τον Χαμενεΐ

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης στο Axios ότι παρακολουθεί στενά την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «οι Ιρανοί ικετεύουν για μια συμφωνία», διευκρινίζοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διακόψουν προσωρινά τις συνομιλίες για μία εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελετές της κηδείας. Όπως είπε, στο διάστημα αυτό υπάρχει συμφωνία να μην υπάρξουν στρατιωτικά πλήγματα εκατέρωθεν.

«Είναι όλοι εκεί μαζεμένοι. Με ένα χτύπημα θα μπορούσαμε να τους αφανίσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι τον εξέπληξε η εικόνα Ιρανών που θρηνούσαν στην κηδεία του Χαμενεΐ, καθώς πίστευε πως ο πληθυσμός τον αντιπαθούσε, σχολιάζοντας: «ίσως πρόκειται για ψεύτικα δάκρυα».