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Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα
Ειδήσεις
15:39 - 04 Ιουλ 2026

Μύκονος: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωνε διπλά κόμιστρα

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβαν έναν 52χρονο Έλληνα οδηγό ταξί, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την προστασία των επισκεπτών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στις επιβατικές μεταφορές.  

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός κατηγορείται ότι χρέωσε επιβάτες που μετέφερε με ταξί ποσό σημαντικά υψηλότερο από το νόμιμο κόμιστρο.

Πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι το αντίτιμο που ζήτησε από τους πελάτες ήταν σχεδόν διπλάσιο από τη νόμιμη χρέωση, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών και οδήγησε στη σύλληψή του.

Η υπόθεση εντάσσεται στους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων υπερχρέωσης και την προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές σχεδιάζουν να ενισχύσουν τους ελέγχους και στα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση καθιστά αναγκαία τη στενότερη εποπτεία της τήρησης της νομοθεσίας στον τομέα των μεταφορών.

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