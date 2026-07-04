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Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:44 - 04 Ιουλ 2026

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου

Reporter.gr Newsroom
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Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον Real FM και στον Γιάννη Παπαγιάννη.  

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. «Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, γιατί αυτό οδηγεί πολλές φορές σε σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωσης των οικογενειών», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο θεσπίζεται όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής, ώστε οι πολίτες να προστατεύονται «από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις», ενώ προβλέπεται και «ένα ολόκληρο πακέτο για καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές». Ειδικότερα, θεσπίζεται πλαφόν 60% στις επιβαρύνσεις και είναι το πιο προστατευτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα με αντίστοιχο πλαφόν προβλέπει περιθώριο προσαύξησης 100%.

Όπως είπε, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε, επίσης, στη συνάντηση εργασίας που έχει συγκαλέσει για την Πέμπτη 9 Ιουλίου με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με θέμα την οργάνωση του πλαισίου για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, σε συνέχεια της σύσκεψης της 29ης Ιουνίου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έδωσε στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα της επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των αυστηρών ελέγχων.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε: «Θα κάνουμε μια οργανωμένη και πρακτική συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας, με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να προετοιμαστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατηγορίες και τα προϊόντα στα οποία μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να μειωθούν οι τιμές».

Όπως εξήγησε, μετά την απόσυρση του πλαφόν, «υπάρχει κοινή συμφωνία και κοινή αντίληψη ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν άλλο οι τιμές», επισημαίνοντας πως το καλοκαίρι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης και «ο κίνδυνος αύξησης των τιμών είναι σοβαρός». Γι’ αυτό τον λόγο, συνέχισε, έπρεπε να αναληφθεί η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας για «πάγωμα» των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και στη συνέχεια να υπάρξει συνεργασία, ώστε «στις αρχές του φθινοπώρου, αμέσως μετά το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις». Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια προϊόντα θα αφορά η μείωση τιμών, υπογράμμισε: «Μας ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται και άλλα είδη διαβίωσης».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστους ζωής μόνο με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εξηγώντας πως «εάν οι τιμές έπεφταν με μία εντολή ή με μία απόφαση, θα είχαν πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό». Όπως ανέφερε, το κυριότερο είναι «με όλη την πολιτική μας να γίνεται η οικονομία πιο παραγωγική, ώστε οι άνθρωποι να έχουν καλύτερους μισθούς και τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, να έχουν καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα».

Για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην αγορά, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάγονταν απευθείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση», τονίζοντας πως «παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται».

Για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «τρομοκρατική, άνανδρη δολοφονική επίθεση, η οποία καταδικάζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού», τονίζοντας ότι «είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι».

«Είναι απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης γι’ αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα, στη δημοκρατική Ελλάδα, να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «δεν έχει νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα», και σημείωσε: «Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια αναρχο-αριστερίστικη προέλευση αυτών που το έχουν κάνει και έχουν την ευθύνη τους αυτοί που το έκαναν. Εγώ θέλω, όμως, να κρατήσουμε ότι επιβάλλεται όλοι, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους, να καταδικάσουν αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το πολιτικό κλίμα και τις εκλογές, ο Υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων. Ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, συκοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολλοί να διαμορφώσουν».

Όπως ανέφερε, «επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση, ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο πολιτικών, καταφεύγει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό, τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος. Είναι επικίνδυνος. Όμως, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό. Είμαστε η παράταξη της ενότητας των Ελλήνων και θα διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε».

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