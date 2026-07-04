ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του
Εμπορεύματα
10:37 - 04 Ιουλ 2026

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για περίπου πέντε μήνες, ο χρυσός και το πετρέλαιο ακολούθησαν κοινή ανοδική πορεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για τις αγορές. Πλέον, ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται.  

Ο χρυσός υποχώρησε έως τα 3.983,07 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Ωστόσο, τα ασθενέστερα από τις εκτιμήσεις στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) μέσα στη χρονιά, ενισχύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πολύτιμο μέταλλο.

Στη συνέχεια, η τιμή του χρυσού κατέγραψε άνοδο έως και 1,8%, φτάνοντας τα 4.195 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα 2,3% της συνεδρίασης της Πέμπτης (2/7), που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Έτοιμος για μεγαλύτερη «βουτιά» ο χρυσός

Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα παραμένει αρνητική, αφού το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται σε καθοδική πορεία για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, με τους επενδυτές να παίρνουν αποστάσεις «ασφαλείας».

Συνολικά, σημειώνει πτώση 27% από το ιστορικό υψηλό του που ήταν λίγο πάνω από τα 5.600 δολάρια (Ιανουάριος), ενώ στο β’ τρίμηνο καταγράφει απώλειες 16% φτάνοντας στη χειρότερη τριμηνιαία του απόδοση από το 2013. Η μεταβλητότητα στο τέλος του τριμήνου ήταν η υψηλότερη από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με τον CBOE Gold Volatility Index.

Το πολύτιμο μέταλλο παρουσίασε επίσης το επίφοβο «death cross», ένα πτωτικό τεχνικό σήμα που ενεργοποιείται όταν ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών ενός περιουσιακού στοιχείου πέφτει κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Το σήμα αυτό συχνά προηγείται περαιτέρω πτώσεων στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με τον έμπειρο αναλυτή και πρόεδρο της Renaissance Macro Research, Τζεφ Ντε Γκράαφ, ο σχηματισμός του «death cross» ενισχύει την εκτίμηση ότι ο χρυσός είχε εισέλθει σε φάση φούσκας στα τέλη του 2025, με την υπερτιμημένη αυτή εικόνα να αρχίζει πλέον να αποδομείται.

«Ο χρυσός έχει σημειώσει πτώση 7% από την αρχή του έτους, αλλά αυτή η μέτρια πτώση κρύβει μια δραματική πορεία γεμάτη ανατροπές», ανέφερε το World Gold Council στις ενδιάμεσες προβλέψεις του για το μέταλλο.

Πού οφείλεται η κατρακύλα του χρυσού

Προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων

Η άνοδος του χρυσού τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, καθώς η πτώση των επιτοκίων καθιστά επενδύσεις όπως τα κρατικά ομόλογα λιγότερο ελκυστικές, ενώ από την άλλη αυξάνει την ελκυστικότητα του χρυσού που λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο». Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων επειδή τα χαμηλότερα επιτόκια τροφοδοτούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο νέος επικεφαλής της Fed έχει αποδειχθεί πιο επιθετικός από ό,τι αναμενόταν, και η κεντρική τράπεζα αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ή ακόμη και να τα αυξήσει. Στην τελευταία συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευση να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κερδοσκοπικό ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη ήταν ένας ακόμη παράγοντας της περσινής ανόδου του χρυσού, ωστόσο αυτό πλέον έχει «ξεφουσκώσει» και το 2026 δεν έχουν σημειωθεί παρόμοιες κινήσεις.

Η επιβράδυνση της δυναμικής οδήγησε σε πτώση περίπου 4% της μηνιαίας απόδοσης της τιμής του χρυσού τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανάλυση του WGC. Τα ETF χρυσού κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της VettaFi.

Το World Gold Council δήλωσε ότι ο χρυσός πιθανότατα θα παραμείνει σε περιορισμένο εύρος τιμών, αλλά διαβλέπει το ενδεχόμενο το μέταλλο να πέσει έως και τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, εάν συνεχίσει να παρουσιάζει «σταθεροποίηση των τιμών», κάτι που υποδηλώνει περαιτέρω πτώση έως και 13%.

Πού μπορεί να φτάσει ο χρυσός

Όπως ανέφερε ο αναλυτής Τζέφρι Κρίστιαν, δεν θα προκαλούσε έκπληξη εάν ο χρυσός έπεφτε μέχρι τα 3.800 δολάρια, καθώς η τιμή του σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι που υποδηλώνει πτώση 6%.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε πρόσφατα προς τα κάτω την εκτίμησή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους, μειώνοντας τον στόχο κατά 500 δολάρια, στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, επικαλούμενη τις αλλαγές στις προσδοκίες των αγορών σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Από την πλευρά της, η Bank of America, η οποία στο παρελθόν είχε εκτιμήσει ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά, σημείωσε σε νεότερη ανάλυσή της ότι η επίτευξη αυτού του επιπέδου «φαίνεται απίθανη προς το παρόν».

Η UBS, η οποία αποτελεί εξαίρεση, δήλωσε ότι εκτιμά ότι ο χρυσός βρίσκεται σε τροχιά για άνοδο κατά 28% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση
Εμπορεύματα

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά
Εμπορεύματα

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
04/07/2026 - 10:56

ΠΑΣΟΚ: «Αδύναμος κρίκος» της Εθνικής Ασφάλειας ο Ντόκος – Να αποπεμφθεί άμεσα

Εμπορεύματα
04/07/2026 - 10:37

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

Ειδήσεις
04/07/2026 - 10:17

Τραμπ: Γιορτάζει την 4η Ιουλίου και αναβιώνει την «κομμουνιστική απειλή»

Πολιτική
04/07/2026 - 10:01

Έφυγε και ο Γιώργος Καραμέρος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/07/2026 - 23:15

Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 22:59

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Ομόλογα
03/07/2026 - 22:22

Γερμανικά ομόλογα: Πρώτη εβδομαδιαία άνοδος των αποδόσεων μετά από έναν μήνα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 22:08

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική

Υγεία
03/07/2026 - 22:00

ΠΟΥ: Η απλή εξέταση που μπορεί να σώσει 8 εκατομμύρια νεογέννητα τον χρόνο

Πολιτική
03/07/2026 - 21:49

ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

Ανεμοδείκτης
03/07/2026 - 21:17

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

Πολιτική
03/07/2026 - 21:17

ΠΑΣΟΚ: Άνθρακες ο θησαυρός με τις μειωμένες τιμές

Magazino
03/07/2026 - 21:00

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες

Πολιτική
03/07/2026 - 20:59

Ο Ντόκος στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης – Ζητούν την αποπομπή του

Πολιτική
03/07/2026 - 20:41

Έβλεπα τον Ουμέροφ «ολοζώντανο», υποστηρίζει ο Θ. Ντόκος για τη συνομιλία του με τους Ρώσους φαρσέρ

Πολιτική
03/07/2026 - 19:58

Πιερρακάκης: Η τεχνολογία είναι εξίσου καθοριστικός παράγοντας με τη γεωπολιτική

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 19:44

Διεύρυναν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 19:24

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης – Πάνω από €400.000 ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 19:15

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη

Οικονομία
03/07/2026 - 18:58

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 1.898 προϊόντα στο τελευταίο τρίμηνο

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:48

Ρώμη: Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:36

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:25

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:22

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:16

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:05

ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 17:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:53

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Πολιτική
03/07/2026 - 17:52

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:46

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ