Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

Για περίπου πέντε μήνες, ο χρυσός και το πετρέλαιο ακολούθησαν κοινή ανοδική πορεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για τις αγορές. Πλέον, ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται.

Ο χρυσός υποχώρησε έως τα 3.983,07 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Ωστόσο, τα ασθενέστερα από τις εκτιμήσεις στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) μέσα στη χρονιά, ενισχύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πολύτιμο μέταλλο.

Στη συνέχεια, η τιμή του χρυσού κατέγραψε άνοδο έως και 1,8%, φτάνοντας τα 4.195 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα 2,3% της συνεδρίασης της Πέμπτης (2/7), που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Έτοιμος για μεγαλύτερη «βουτιά» ο χρυσός

Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα παραμένει αρνητική, αφού το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται σε καθοδική πορεία για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, με τους επενδυτές να παίρνουν αποστάσεις «ασφαλείας».

Συνολικά, σημειώνει πτώση 27% από το ιστορικό υψηλό του που ήταν λίγο πάνω από τα 5.600 δολάρια (Ιανουάριος), ενώ στο β’ τρίμηνο καταγράφει απώλειες 16% φτάνοντας στη χειρότερη τριμηνιαία του απόδοση από το 2013. Η μεταβλητότητα στο τέλος του τριμήνου ήταν η υψηλότερη από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με τον CBOE Gold Volatility Index.

Το πολύτιμο μέταλλο παρουσίασε επίσης το επίφοβο «death cross», ένα πτωτικό τεχνικό σήμα που ενεργοποιείται όταν ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών ενός περιουσιακού στοιχείου πέφτει κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Το σήμα αυτό συχνά προηγείται περαιτέρω πτώσεων στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με τον έμπειρο αναλυτή και πρόεδρο της Renaissance Macro Research, Τζεφ Ντε Γκράαφ, ο σχηματισμός του «death cross» ενισχύει την εκτίμηση ότι ο χρυσός είχε εισέλθει σε φάση φούσκας στα τέλη του 2025, με την υπερτιμημένη αυτή εικόνα να αρχίζει πλέον να αποδομείται.

«Ο χρυσός έχει σημειώσει πτώση 7% από την αρχή του έτους, αλλά αυτή η μέτρια πτώση κρύβει μια δραματική πορεία γεμάτη ανατροπές», ανέφερε το World Gold Council στις ενδιάμεσες προβλέψεις του για το μέταλλο.

Πού οφείλεται η κατρακύλα του χρυσού

Προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων

Η άνοδος του χρυσού τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, καθώς η πτώση των επιτοκίων καθιστά επενδύσεις όπως τα κρατικά ομόλογα λιγότερο ελκυστικές, ενώ από την άλλη αυξάνει την ελκυστικότητα του χρυσού που λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο». Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων επειδή τα χαμηλότερα επιτόκια τροφοδοτούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο νέος επικεφαλής της Fed έχει αποδειχθεί πιο επιθετικός από ό,τι αναμενόταν, και η κεντρική τράπεζα αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ή ακόμη και να τα αυξήσει. Στην τελευταία συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευση να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κερδοσκοπικό ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη ήταν ένας ακόμη παράγοντας της περσινής ανόδου του χρυσού, ωστόσο αυτό πλέον έχει «ξεφουσκώσει» και το 2026 δεν έχουν σημειωθεί παρόμοιες κινήσεις.

Η επιβράδυνση της δυναμικής οδήγησε σε πτώση περίπου 4% της μηνιαίας απόδοσης της τιμής του χρυσού τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανάλυση του WGC. Τα ETF χρυσού κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της VettaFi.

Το World Gold Council δήλωσε ότι ο χρυσός πιθανότατα θα παραμείνει σε περιορισμένο εύρος τιμών, αλλά διαβλέπει το ενδεχόμενο το μέταλλο να πέσει έως και τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, εάν συνεχίσει να παρουσιάζει «σταθεροποίηση των τιμών», κάτι που υποδηλώνει περαιτέρω πτώση έως και 13%.

Πού μπορεί να φτάσει ο χρυσός

Όπως ανέφερε ο αναλυτής Τζέφρι Κρίστιαν, δεν θα προκαλούσε έκπληξη εάν ο χρυσός έπεφτε μέχρι τα 3.800 δολάρια, καθώς η τιμή του σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι που υποδηλώνει πτώση 6%.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε πρόσφατα προς τα κάτω την εκτίμησή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους, μειώνοντας τον στόχο κατά 500 δολάρια, στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, επικαλούμενη τις αλλαγές στις προσδοκίες των αγορών σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Από την πλευρά της, η Bank of America, η οποία στο παρελθόν είχε εκτιμήσει ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά, σημείωσε σε νεότερη ανάλυσή της ότι η επίτευξη αυτού του επιπέδου «φαίνεται απίθανη προς το παρόν».

Η UBS, η οποία αποτελεί εξαίρεση, δήλωσε ότι εκτιμά ότι ο χρυσός βρίσκεται σε τροχιά για άνοδο κατά 28% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.