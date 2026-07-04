Επιχείρηση κατάσβεσης στη Ρόδο – Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Γρεβενά, Κέρκυρα και Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Έμπωνας Ρόδου, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 14:30 στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών, όπου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Υπό έλεγχο βρίσκεται επίσης και η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου 2026. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Κέρκυρα είχαν ήδη καταφέρει να ελέγξουν άλλη εστία φωτιάς στην περιοχή Απράος.

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Παράλληλα, έχει κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, η οποία είχε εκδηλωθεί κοντά σε δασική έκταση λίγο πριν τις 14:00. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.