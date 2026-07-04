Επιχείρηση κατάσβεσης στη Ρόδο – Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Γρεβενά, Κέρκυρα και Αττική

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.
Την ίδια ώρα, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 14:30 στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών, όπου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
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Υπό έλεγχο βρίσκεται επίσης και η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου 2026. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις από δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Κέρκυρα είχαν ήδη καταφέρει να ελέγξουν άλλη εστία φωτιάς στην περιοχή Απράος.
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Παράλληλα, έχει κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, η οποία είχε εκδηλωθεί κοντά σε δασική έκταση λίγο πριν τις 14:00. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.