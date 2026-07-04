Κρήτη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης αγνοούμενης στον Δήμο Βιάννου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης γυναίκας που αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Σύμη του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας, καθώς και drone για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τους οικείους της, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Στις προσπάθειες εντοπισμού συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, οπότε και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες αρχές.