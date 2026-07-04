Μεξικό: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της απαχθείσας δημοσιογράφου Ροξάνας Γκουσμάν

Η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού ενημερωτικού μέσου, η οποία είχε απαχθεί στις 2 Ιουνίου από ενόπλους μέσα από την κατοικία της, ταυτοποιήθηκε ως νεκρή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (3/7) η εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς, στο ανατολικό Μεξικό.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν σε ακίνητο ανήκαν «στη δημοσιογράφο», όπως ανέφερε η εισαγγελία της Βερακρούς. Η έρευνα για την υπόθεση είχε ήδη περάσει στην εθνική εισαγγελία, αφότου η διαχείρισή της από τις τοπικές αρχές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά την απαγωγή.

Το βίντεο της απαγωγής

Η απαγωγή της Ροξάνα Γκουσμάν καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Μεξικό.

Στο βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να εισβάλλουν στο σπίτι της μέρα μεσημέρι. Ο ένας προσπαθεί να παραβιάσει την εξώπορτα χτυπώντας την με σφυρί, ενώ ο δεύτερος την ανοίγει με κλωτσιές και εισέρχεται στο εσωτερικό κρατώντας προτεταμένο τυφέκιο εφόδου.

Το οπτικό υλικό σταματά σε εκείνο το σημείο.

{https://x.com/TReporta/status/2073164181994369463}

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες, αφού δολοφόνησαν τη Ροξάνα Γκουσμάν, επιχείρησαν να εξαφανίσουν τη σορό της, τεμαχίζοντάς την και τοποθετώντας τα λείψανα σε δοχεία με καύσιμο. Οι αρχές εντόπισαν οστικά υπολείμματα κατά τη διάρκεια ερευνών σε ακίνητο.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι «Ιατροδικαστικές εξετάσεις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αναγνώρισης και επιβεβαίωσαν με επιστημονικό τρόπο ότι τα υπολείμματα που ανακτήθηκαν κατά την έρευνα ανήκαν στη δημοσιογράφο».

Οκτώ συλλήψεις

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν «πόρους, τροφή και επιμελητειακή υποστήριξη στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης» που ευθύνεται για την απαγωγή και τη δολοφονία της δημοσιογράφου, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η Ροξάνα Γκουσμάν ήταν διευθύντρια της ψηφιακής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Pulso Informativo del Sureste.

Το Γραφείο του Ειδικού Εισηγητή για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) καταδίκασε τη δολοφονία μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X και κάλεσε τις αρχές «να συνεχίσουν την έρευνα» για την υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας.

Τη δολοφονία καταδίκασε και η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αποδεικνύει «την ανικανότητα των αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο» στη χώρα.

Η πολιτεία της Βερακρούς συγκαταλέγεται στις περιοχές του Μεξικού όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων. Τον περασμένο μήνα δολοφονήθηκε επίσης ο ελεύθερος ρεπόρτερ Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό κρατική προστασία λόγω απειλών που είχε δεχθεί εξαιτίας της δημοσιογραφικής του δραστηριότητας.

Η Ροξάνα Γκουσμάν αποτελεί την τρίτη δημοσιογράφο που δολοφονείται στη Βερακρούς μέσα στη φετινή χρονιά. Είχε προηγηθεί, τον Ιανουάριο, η δολοφονία του Κάρλος Κάστρο, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ανέλαβε την προεδρία η Κλαούδια Σέινμπαουμ, γεγονός που διατηρεί τη χώρα ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης εκτός εμπόλεμων ζωνών.

Με βάση τα στοιχεία της RSF, εννέα δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το 2025, ενώ από το 1994 η οργάνωση έχει καταγράψει τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στο Μεξικό.