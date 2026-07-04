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Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 54χρονη που παρέσυρε γάτα με το όχημά της
Ειδήσεις
17:15 - 04 Ιουλ 2026

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 54χρονη που παρέσυρε γάτα με το όχημά της

Reporter.gr Newsroom
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Μια 54χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, καθώς κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια γάτα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.  

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης ύστερα από καταγγελία που υποστήριζε ότι η οδηγός προχώρησε σε σκόπιμη ενέργεια σε βάρος του ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καταγγελία φέρεται να ενισχύεται από υλικό βιντεοκάμερας καταστήματος της περιοχής, στο οποίο αποτυπώνεται το περιστατικό.

Η νεκρή γάτα περισυλλέχθηκε από τις δημοτικές υπηρεσίες και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία–νεκροτομή, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Σε βάρος της 54χρονης έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Η ίδια, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αρνείται την κατηγορία και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

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