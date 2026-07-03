ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Πριν από μόλις τρεις εβδομάδας, η ΕΚΤ έλαβε την ομόφωνη απόφαση για αύξηση των επιτοκίων, υπό το βάρος των επιπτώσεων που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση μετά την επίθεση των ΗΠΑ/Ισραήλ στο Ιράν. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται πως δεν υπάρχει μία κοινή «γραμμή» για τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο εξής.

Το τριήμερο 29 Ιουνίου – 1η Ιουλίου στη Σίντρα της Πορτογαλίας συγκεντρώθηκαν οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, για το ετήσιο φόρουμ της Τράπεζας, με τις συζητήσεις να φέρνουν στην επιφάνεια τις μεταξύ τους διαφωνίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ειδικότερα, φάνηκε πως δεν υιοθετούν μία κοινή στάση σχετικά με το αν το κόστος δανεισμού πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, προκειμένου να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο του 2%.

Παράλληλα, και οι αγορές έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν για το αν θα υπάρξει νέα ανοδική κίνηση μέσα στο τρέχον έτος.

Τα δύο «στρατόπεδα»

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, βρίσκεται στο ένα «στρατόπεδο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων, καθώς εκτιμά ότι οι έμμεσες επιπτώσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις τιμές. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η ΕΚΤ δεν έχει προαποφασίσει την πορεία των επιτοκίων, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής παραμένουν προσηλωμένοι στο να «μην εγκλωβιστούν» σε μια προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων.

«Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στο να προχωράμε μία συνεδρίαση τη φορά, ώστε να μην περιορίζουμε τις επιλογές μας με εικασίες σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια», είπε χαρακτηριστικά.

Όχι πολύ μακριά από τον Λέιν βρίσκεται και ο Ίλο Κάασικ, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, ο οποίος δήλωσε στο Bloomberg πως θεωρεί «λογική» την ιδέα μίας τουλάχιστον αύξησης ακόμη.

Παράλληλα, και ο Όλαφ Σλέιπεν (Ολλανδία) άφησε να φανεί πως η ΕΚΤ πρέπει να βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά τις τιμές καταναλωτή, παρότι δεν μίλησε ευθέως για μία ακόμη αύξηση στα επιτόκια.

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου αυτή τη στιγμή, φυσικά, είναι από πλευράς πληθωρισμού σίγουρα καλή είδηση», δήλωσε ο Σλέιπεν στο Bloomberg· «ωστόσο, μένει να δούμε τι άλλο βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας», σημείωσε.

Για άλλους, πάλι, η πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι πιο ενθαρρυντική και έχουν αρχίσει να είναι επιφυλακτικότεροι ως προς το εάν θα υπάρξουν πράγματι σοβαρές δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Η σημαντική πτώση του πληθωρισμού στην ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο ενισχύει αυτήν την εκτίμηση, ενώ και το Bloomberg εκτιμά πως ο πληθωρισμός έχει πιάσει «ταβάνι».

Στους λιγότερο «επιθετικούς» συγκαταλέγεται και ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος δήλωσε από την Πορτογαλία πως «ίσως είναι καλό να παραμείνουμε στο σημερινό επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα».

«Αγκάθι» ο πληθωρισμός

Παρ’ όλα αυτά, είναι φανερό ότι ο πληθωρισμός προβληματίζει μία μεγάλη μερίδα των αξιωματούχων της ΕΚΤ.

Ο Γιοακίμ Νάγκελ (Bundesbank) σημείωσε στο CNBC πως «ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο μας», τονίζοντας πως «ο κλονισμός στις τιμές της ενέργειας που ξεκίνησε με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Εξακολουθεί να επηρεάζει το σύστημα».

Την ίδια ώρα, ο Βέλγος Πιέρ Βουντς συμφώνησε με την πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός θα υπερβαίνει τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ και πάλι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την επόμενη κίνηση.

«Ίσως χρειαστούμε μια ακόμη αύξηση — αυτό, φυσικά, είναι που αποτιμά η αγορά — αλλά όχι τόσο όσο πιστεύαμε τον Ιούνιο», δήλωσε ο Βουντς στο Bloomberg Television. «Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε άλλη μια αύξηση, αν τα στοιχεία δείξουν ότι είναι απαραίτητη, τότε δεν θα περίμενα πάρα πολύ», τόνισε.

Τον Σεπτέμβριο οι αποφάσεις

Κατά την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό να υπάρξουν εντάσεις, με τους επενδυτές να μην αναμένουν νέες αποφάσεις τον Ιούλιο, αλλά να βλέπουν ως πιθανότερη στιγμή τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα στοιχεία.

Μεταξύ άλλων, οι αξιωματούχοι της τράπεζας θα έχουν καλύτερη εικόνα για τους μισθούς και τις συνέπειες του ενεργειακού σοκ, και άρα αναμένεται να κλιμακωθούν οι μεταξύ τους διαφωνίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Ενδεικτική και η στάση Λαγκάρντ στη λήξη των εργασιών στην Πορτογαλία, η οποία αναγνώρισε πως το τελευταίο διάστημα ο γενικό πλαίσιο έχει αλλάξει πολύ και πως οι κίνδυνοι για την άνοδο του πληθωρισμού και την πτώση της ανάπτυξης είναι «πιθανώς σε γενικές γραμμές πιο ισορροπημένοι».

«Η βελτίωση των προοπτικών είναι πιθανό να διευρύνει το χάσμα εντός του ΔΣ της ΕΚΤ, καθώς περιορίζεται η επείγουσα ανάγκη για μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε από τη μεριά της η Ντέλε Κιάιε, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη, προσθέτοντας βέβαια πως το «βασικό σενάριο» εξακολουθεί να προβλέπει μία ακόμη αύξηση. Ωστόσο, όπως είπε, «διαπιστώνουμε ότι οι κίνδυνοι υποβάθμισης αυτής της πρόβλεψης γίνονται όλο και πιο εμφανείς».