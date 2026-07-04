Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις - Τι πρέπει να προσέχουμε

Η αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις του 2026 έχει ήδη αρχίσει, με τους καταναλωτές να προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές αγορές τους, αναζητώντας καλύτερες τιμές σε είδη που χρειάζονται ενόψει και των θερινών διακοπών.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις τακτικές εκπτωτικές περιόδους, οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Επιπλέον, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Ως εκ τούτου, αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με ενδεικτικό ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι αγοραστές καλούνται να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις αναγραφόμενες τιμές όσο και στους όρους των αγορών τους.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τόσο η αρχική όσο και η νέα μειωμένη τιμή, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πραγματικό οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.

Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν μια επιχείρηση επιλέγει να το εμφανίζει, πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για έκπτωση.

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να διακρίνουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας εμπορικής περιόδου, ενώ οι προσφορές εφαρμόζονται κυρίως σε επιλεγμένα είδη ή προϊόντα προηγούμενων σεζόν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις περιπτώσεις όπου προβάλλονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά έκπτωσης, καθώς αυτά ενδέχεται να αφορούν μόνο περιορισμένο αριθμό προϊόντων και όχι το σύνολο των ειδών ενός καταστήματος. Παράλληλα, πριν από αγορές με δόσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους χρηματοδότησης, καθώς και για την πολιτική αλλαγών που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση κατά την εκπτωτική περίοδο.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, ο πωλητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εκτός αν ο αγοραστής είχε ενημερωθεί εξαρχής ότι η μειωμένη τιμή οφείλεται σε συγκεκριμένο ελάττωμα.

Τέλος, οι καταναλωτές καλό είναι να ζητούν και να διατηρούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο για τυχόν αλλαγές ή διεκδικήσεις, ενώ είναι σημαντικό να ενημερώνονται και για τους όρους της εγγύησης, καθώς και για τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.