Ο Τραμπ της Wall Street: Μία ημέρα του (έως) $75 εκατ. «σίγουρες» συναλλαγές

Η «Ημέρα της Απελευθέρωσης» (Liberation Day) τον Απρίλιο του 2025 υπήρξε σημαδιακή για τις αγορές, καθώς η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου σχετικά με τους δασμούς προκάλεσε αναστάτωση τους επενδυτές, οι οποίοι έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους. Ωστόσο, ήταν παράλληλα μία «σημαδιακή» ημέρα και για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal σε σχετικό της ρεπορτάζ, οι διαχειριστές των χρημάτων του Τραμπ πήραν «φωτιά» και έτσι στις 3 και 4 Απριλίου – δηλαδή τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση των δασμών – από τους επενδυτικούς του λογαριασμούς πέρασαν εκατοντάδες μετοχές.

Οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε αποδεικνύουν πως η στρατηγική των επενδυτικών συμβούλων του Τραμπ άλλαξε ελαφρώς στις 8 Απριλίου, οπότε και οι λογαριασμοί του αγόρασαν μόνο 327 μετοχές. Αυτό μεταφράζεται σε για δαπάνη άνω των 3,6 εκατ. δολαρίων – μικρή σε σχέση με τον μέσο όρο του – για τίτλους της Apple, της Berkshire Hathaway και άλλων «blue chips». Τη συγκριμένη μέρα, επίσης, δεν σημειώθηκε καμία πώληση.

Ωστόσο, η 8η Απριλίου φαίνεται πως δεν ήταν μία τυχαία ημέρα.

Το επόμενο πρωί, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ημέρα που προηγήθηκε ήταν «μια εξαιρετική στιγμή για αγορές», ενώ το ίδιο απόγευμα ανέστειλε μεγάλο μέρος του δασμολογικού του προγράμματος. Οι αγορές πήραν και πάλι την ανηφόρα και πολλές μετοχές εκτοξεύτηκαν.

Ο &P 500 κατέγραψε έντονες κινήσεις κατά την περίοδο που ακολούθησε, ενώ συνολικά οι αγορές βρέθηκαν σε θετικό momentum με τους traders να αποτιμούν θετικά την αναστολή των δασμών που μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαν ανακοινωθεί.

Οι συναλλαγές που έκανε ο Τραμπ το συγκεκριμένο διάστημα (πριν, δηλαδή, από την απόσυρση των δασμών) ήταν ένα μόνο τμήμα των συνολικά 21.000-22.000 κινήσεων που καταγράφηκαν στους επενδυτικούς λογαριασμούς του εντός του 2025.

Οι περισσότερες, δε, από αυτές τις συναλλαγές είχαν μείνει στο «σκοτάδι» μέχρι τη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων αυτήν την εβδομάδα, με βάση τα οποία άρχισαν να γράφονται διάφορα ρεπορτάζ από αμερικανικά μέσα.

Μέσος όρος συναλλαγών τα 4,2 εκατ. δολάρια ημερησίως

Όπως προκύπτει από ανάλυση της Wall Street Journal, στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του Τραμπ καταγράφονταν συχνά κινήσεις εκατομμυρίων. Μάλιστα, κατά μέσο όρο, οι ημερήσιες συναλλαγές του κινούνταν πέριξ των 4,2 εκατ. δολαρίων. Ορισμένοι επενδυτές αναφέρουν στην εφημερίδα ότι τέτοια δραστηριότητα μοιάζει με στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη μείωση φορολογίας κεφαλαιακών κερδών.

Ωστόσο, ακριβώς λόγω της θέσης του Τραμπ, καθώς και του ότι έκανε συναλλαγές σε περιόδους σημαντικών πολιτικών αποφάσεων, αλλά και του γεγονότος πως οι εταιρείες του λαμβάνουν κρατική στήριξη, ο ίδιος έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» οργανισμών που διενεργούν ελέγχους δεοντολογίας.

«Ο όγκος των συναλλαγών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κάνουν οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι για τους πελάτες τους — συμβαίνει σε υπερβολικό βαθμό. Αυτό από μόνο του δεν βγάζει νόημα», δήλωσε ο Νταν Βάισκοφ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Tidal Financial Group. «Και το δεύτερο είναι ότι δεν θεωρώ τον πρόεδρο Τραμπ άνθρωπο που αφήνει τα πάντα σε άλλους χωρίς εμπλοκή», είπε ακόμη.

Ο Τραμπ, από τη μεριά του, δήλωσε ότι δεν ασχολείται ο ίδιος με τις συναλλαγές και ότι οι λογαριασμοί του αποδίδουν λόγω της ανόδου των αγορών.

«Τα διαχειρίζονται τα παιδιά μου», είπε σε συνέντευξη στο CNBC. «Έχω κερδίσει πολλά χρήματα, περισσότερα απ’ όσα θα φανταζόμουν ποτέ, και αφήνω άλλους να επενδύουν — δεν ασχολούμαι καν», υποστήριξε.

Πράγματι, πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο ίδιος ο Τραμπ, μάλιστα, δήλωσε ότι τα παιδιά του βρίσκονται αντιμέτωπα ίσως με συγκρούσεις συμφερόντων λόγω του μεγέθους της κυβέρνησης, αλλά προσπαθούν να τις αποφεύγουν.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ή θα εμπλακούν σε συγκρούσεις συμφερόντων.

Μόλις 1.000 συναλλαγές δηλωμένες – Οι υπόλοιπες 20.000 στο «σκοτάδι»

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί από τον πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους να δηλώνουν συναλλαγές άνω των 1.000 δολαρίων εντός 45 ημερών. Ο Τραμπ είχε δηλώσει περίπου 1.000 από τις 21.000 συναλλαγές των λογαριασμών του.

Η καθυστέρηση δηλώσεων επιφέρει πρόστιμο 200 δολαρίων ανά εκπρόθεσμη αναφορά, και στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο πρόεδρος κατέβαλε το σχετικό πρόστιμο.

Η ημέρα που οι συναλλαγές έπιασαν «ταβάνι» στα 75 εκατ. δολάρια

Το σχετικό ρεπορτάζ της WSJ παρουσιάζει μερικές από τις πιο… εντυπωσιακές συναλλαγές του Τραμπ. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η 18η Αυγούστου, οπότε καταγράφονται οι μεγαλύτερες κινήσεις στα επενδυτικά του χαρτοφυλάκια, με τις συναλλαγές να αγγίζουν τα 75 εκατ. δολάρια, καθώς αγόρασε μετοχές τεχνολογικών κολοσσών, όπως οι Nvidia, Apple και Microsoft και έκανε επενδύσεις που σχετίζονται με εταιρείες όπως η MP Materials και ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ημέρα, ένας από τους λογαριασμούς αγόρασε μετοχές της Apple αξίας από 5 έως 25 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, επένδυσε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές και άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων όπως οι Eli Lilly, JPMorgan και Visa.

Επιπλέον, ο ίδιος λογαριασμός απέκτησε μετοχές της Intel αξίας τουλάχιστον 250.000 δολαρίων. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο βάσει του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτούσε περίπου το 10% της εταιρείας. Έκτοτε, η μετοχή της Intel έχει καταγράψει άνοδο άνω του 370%.

Η δεύτερη «καλύτερη» μέρα του Τραμπ σε συναλλαγές ήταν η 18η Σεπτεμβρίου, οπότε πέρασαν από τους επενδυτικούς του λογαριασμούς 40 εκατ. δολάρια, περίπου δηλαδή τα μισά σε σχέση με έναν μήνα πριν.

Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Οι 10 ημέρες με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών το 2025

18 Αυγούστου: 75 εκατ. δολάρια

18 Σεπτεμβρίου: 40 εκατ. δολάρια

23 Ιουλίου: 28 εκατ. δολάρια

28 Οκτωβρίου: 26 εκατ. δολάρια

23 Σεπτεμβρίου: 20 εκατ. δολάρια

4 Δεκεμβρίου: 19 εκατ. δολάρια

24 Σεπτεμβρίου: 17 εκατ. δολάρια

6 Μαΐου: 16 εκατ. δολάρια

27 Αυγούστου: 15 εκατ. δολάρια

29 Ιανουαρίου: 14 εκατ. δολάρια

Σημείωση: Τα ποσά αντιστοιχούν στο ελάχιστο μέγεθος των συναλλαγών που δηλώθηκαν και έχουν αθροιστεί ανά ημέρα.

Οι – καθόλου τυχαίες – επενδύσεις στην MP Materials

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία του το 2025, ο Τραμπ ξεκίνησε να αγοράζει μετοχές της MP Materials, μιας εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών με έδρα το Λας Βέγκας, η οποία μέχρι τότε ήταν σχετικά άγνωστη εκτός του κλάδου της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, μέσω οκτώ συναλλαγών έως τον Μάιο, οι επενδυτικοί του λογαριασμοί απέκτησαν μετοχές αξίας από 22.000 έως 155.000 δολάρια.

Η αγορά των σπάνιων γαιών, στην οποία κυριαρχεί η Κίνα, θεωρούνταν επί χρόνια από τη Wall Street μη ελκυστική για επενδύσεις. Η εικόνα αυτή άλλαξε όταν, τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Πεντάγωνο θα αποκτούσε συμμετοχή 15% στην MP Materials, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής συμφωνίας για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής στρατηγικών πρώτων υλών.

Μετά τη θεαματική άνοδο της μετοχής, οι λογαριασμοί του Τραμπ πούλησαν μέρος της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Ο πρόεδρος δήλωσε κεφαλαιακά κέρδη από 100.001 έως 1 εκατομμύριο δολάρια από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Τα μεγάλα ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Τον Ιούλιο του 2025, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε το «Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη» (AI Action Plan), με στόχο τη χάραξη στρατηγικής ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την AI. Το σχέδιο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης για κέντρα δεδομένων και εργοστάσια παραγωγής μικροτσίπ.

Την ίδια ημέρα, ένας από τους επενδυτικούς λογαριασμούς του Τραμπ αγόρασε μετοχές αξίας από 6 έως 30 εκατομμύρια δολάρια σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος επενδύσεων σε διάφορους κλάδους, αποκτήθηκαν μετοχές αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις Broadcom, Amazon, Apple, Microsoft και Nvidia, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ξεχωριστές αγορές μετοχών της Alphabet αντίστοιχης αξίας.