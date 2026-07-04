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Έφυγε και ο Γιώργος Καραμέρος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
10:01 - 04 Ιουλ 2026

Έφυγε και ο Γιώργος Καραμέρος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Reporter.gr Newsroom
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Την αποχώρησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (4/7) ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος έχει αφήσει εδώ και καιρό να φανεί πως επιθυμεί να συμπορευτεί με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.  

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για την εν λόγω απόφαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο «σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση».

Σημειώνει πως η απόφασή του ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύεται στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά του, ενώ τονίζει ότι στον αξιακό κώδικά του, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει.

Αναφέρει: «Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου

Ενημέρωσα πριν λίγο τον Προεδρο Σωκράτη Φάμελλο για την απόφασή μου να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα.

Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί.

Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.

Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω, η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου.

Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές.

Στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου.

Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν. Με αυτούς κωπηλατούμε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση και θα συνεχίσω να τους ακούω και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.

Γνωρίζουν μία προς μία, ένας προς ένας, πως δεν αφήνουμε ούτε μιά γωνιά του τόπου μας χωρίς μάχη, μικρή ή μεγαλύτερη. Για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, το κόστος ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Δηλώνω παρών, με πράξεις και από την αρχή.

Με τιμή
Δημοσιογράφος
Γιώργος Καραμέρος

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