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Η Crédit Agricole αύξησε τη συμμετοχή της στην Banco BPM στο 29,3%
Ειδήσεις
16:15 - 04 Ιουλ 2026

Η Crédit Agricole αύξησε τη συμμετοχή της στην Banco BPM στο 29,3%

Reporter.gr Newsroom
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Η γαλλική Crédit Agricole ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ιταλική Banco BPM, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 29,3%, σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων και ανακατατάξεων στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας.  

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι στο τέλος του πρώτου τριμήνου διατηρούσε ποσοστό 22,9% στην Banco BPM, το οποίο αυξήθηκε στο 29,3% μέσω αγορών μετοχών από την αγορά και αξιοποίησης παραγώγων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τόσο τις ιταλικές εποπτικές αρχές όσο και τη διοίκηση της Banco BPM για την υπέρβαση του ορίου συμμετοχής του 25%.

Όπως επισημαίνει η Crédit Agricole, η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αναμένεται να μειώσει κατά περίπου 35 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η κίνηση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της Banco BPM, με στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον ιταλικό τραπεζικό τομέα. Τον Ιούνιο, η Banco BPM πρότεινε συγχώνευση «ίσων» με τη Banca Monte dei Paschi di Siena, μία μόλις ημέρα πριν από την πρόταση εξαγοράς άνω των 30 δισ. ευρώ που κατέθεσε η Intesa Sanpaolo για τη Monte Paschi. Οι κινήσεις αυτές αναζωπύρωσαν τη διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια στην Ιταλία.

Το Bloomberg είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιούνιο ότι η Crédit Agricole εξέταζε το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της συμμετοχής της στην Banco BPM, αξιολογώντας τις εξελίξεις στην αγορά. Η γαλλική τράπεζα ενισχύει σταδιακά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να διαφυλάξει τα στρατηγικά της συμφέροντα στην ιταλική αγορά, ενώ έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση εξαγοράς της Banco BPM.

Η Ιταλία αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή αγορά για την Crédit Agricole, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ολιβιέ Γκαβαλντά να έχει θέσει ως βασικό στόχο την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου στη χώρα. Παράλληλα, η τράπεζα είχε ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Banco BPM έως λίγο κάτω από το όριο του 30%, σε μια περίοδο κατά την οποία η ιταλική τράπεζα είχε βρεθεί επίσης στο στόχαστρο πρότασης εξαγοράς από τη UniCredit, η οποία τελικά δεν προχώρησε.

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