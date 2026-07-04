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Η «έκρηξη» στις αμυντικές δαπάνες περνά στη δοκιμασία της παραγωγής
Ειδήσεις
20:21 - 04 Ιουλ 2026

Η «έκρηξη» στις αμυντικές δαπάνες περνά στη δοκιμασία της παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της αμυντικής της πολιτικής εδώ και δεκαετίες, με τις κυβερνήσεις να αυξάνουν θεαματικά τις στρατιωτικές δαπάνες υπό την πίεση του πολέμου στην Ουκρανία και των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών ισορροπιών. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα δεν αφορά πλέον το αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, αλλά κατά πόσο η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μπορεί να μετατρέψει τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες.  

Όπως αναφέρει το CNBC, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, όπου οι ηγέτες των κρατών-μελών αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις αμυντικές δεσμεύσεις και να χαράξουν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της συλλογικής αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες έχουν δει τα βιβλία παραγγελιών τους να διογκώνονται εντυπωσιακά. Εταιρείες όπως η Rheinmetall, η BAE Systems, η Leonardo, η Thales και η Saab έχουν ωφεληθεί από τη ραγδαία αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey οι βασικές αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 800 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Τα «αγκάθια» της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Παρά τη θεαματική αύξηση των επενδύσεων, η παραγωγή οπλικών συστημάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με καθυστερήσεις στις προμήθειες, ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού, προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και κατακερματισμό των εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Γερμανίας να ακυρώσει το πολυδάπανο πρόγραμμα των φρεγατών F126, επιλέγοντας τελικά μικρότερα πλοία διαφορετικού σχεδιασμού. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της Rheinmetall και υπενθύμισε στους επενδυτές ότι ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων αμυντικών δαπανών, κυβερνήσεις και εξοπλιστικά προγράμματα μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση λόγω κόστους, καθυστερήσεων ή αναθεώρησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Οι προκλήσεις των προμηθευτών

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στις μικρότερες επιχειρήσεις που αποτελούν κρίσιμους προμηθευτές της αμυντικής βιομηχανίας. Πολλές από αυτές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγική τους δυναμικότητα, δημιουργώντας καθυστερήσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ακόμη και η έλλειψη ενός εξαρτήματος μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες καθυστερήσεις στην παράδοση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές εκτός της ηπείρου, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από το Ισραήλ και τη Νότια Κορέα, για κρίσιμα συστήματα όπως μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορική άμυνα, πυραυλικά συστήματα, ηλεκτρονικά και λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών δεν συνεπάγεται αυτόματα και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούνται κοινές επενδύσεις

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η μακροπρόθεσμη λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών επενδύσεων και διακρατικών συνεργασιών. Ως πιθανό πρότυπο προβάλλεται η κοινή γαλλογερμανική συμμετοχή στην κατασκευάστρια αρμάτων KNDS, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών αμυντικών ομίλων αντίστοιχων της Airbus. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια τέτοια μετάβαση απαιτεί χρόνο, ενώ οι σημερινές ανάγκες ασφαλείας της Ευρώπης είναι άμεσες και ιδιαίτερα πιεστικές.

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