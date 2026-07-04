Ιράν: Κοσμοπλημμύρα στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (4/7) στην ιρανική πρωτεύουσα για να δουν το φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του επί 27 χρόνια ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή κατά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ/Ισραήλ, από το ίδιο πλήγμα που στοίχισε επίσης τη ζωή στην κόρη και τη μόλις 14 μηνών εγγονή του, τη νύφη και τον γαμπρό του.

«Ας θρηνήσουμε!», παρότρυνε τα πλήθη ένας τελετάρχης μέσω μεγαφώνου. «Όλοι μαζί ψάλετε για τον καταπιεσμένο, όλοι να πείτε Χουσεΐν», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις αυτοθυσίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, Χουσεΐν. Το πλήθος άρχισε αμέσως τον θρήνο και τις ψαλμωδίες.

Μαυροντυμένοι και τυλιγμένοι με τις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι πενθούντες κατέκλεισαν την Τεχεράνη, κρατώντας αφίσες και φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, αλλά και του γιου και διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική ηγεσία έχει οργανώσει μία εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών, επιχειρώντας να προβάλει την εικόνα ενός ενωμένου έθνους και να αναδείξει τη στήριξη προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

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Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί διαδοχικά στην Κομ, στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, τα σημαντικότερα κέντρα του σιιτικού Ισλάμ σε Ιράν και Ιράκ, πριν οδηγηθεί την Πέμπτη στη Μασχάντ, όπου θα ταφεί κοντά στον τάφο του Ιμάμη Ρεζά, μιας προσωπικότητας μεγάλης ευλάβειας στο Ιράν.

Μαζί με τη σορό του Χαμενεΐ, σε λαϊκό προσκύνημα έχουν εκτεθεί και τα φέρετρα των συγγενών του, καλυμμένα με ιρανικές σημαίες και τοποθετημένα σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα.

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Όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Seda va Sima, οι στρατιωτικοί και τα όργανα ασφαλείας του Ιράν ορκίστηκαν εκδίκηση, ενώ συνθήματα κατά των ΗΠΑ, όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν σε όλο το Μοσάλα, όπου θα παραμείνουν τα φέρετρα των νεκρών μέχρι και την Κυριακή.

Στο θεοκρατικό σύστημα του Ιράν, ο Χαμενεΐ δεν ήταν μόνο αρχηγός του κράτους και ηγέτης ενός επαναστατικού κινήματος, αλλά και ο επίγειος εκπρόσωπος του 12ου ιμάμη του σιιτικού Ισλάμ, ο οποίος εξαφανίστηκε τον ένατο αιώνα.

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Ο θάνατός του από εχθρική επίθεση εντάσσεται σε μια ισχυρή σιιτική παράδοση μαρτυρίου και πένθους.

Οι αρχές σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν εκατομμύρια ανθρώπους για τις μεγάλες πομπές τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας μεταφορά, φαγητό και κατάλυμα. Εκτιμούν, μάλιστα, ότι 15 – 20 εκατομμύρια Ιρανοί θα παρευρεθούν μόνο στην Τεχεράνη για τις τελετές μνήμης του ηγέτη τους, σε μία χώρα ο συνολικός πληθυσμός της οποίας ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια.

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