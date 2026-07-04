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Hellenic Train: Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού – Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:50 - 04 Ιουλ 2026

Hellenic Train: Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού – Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Reporter.gr Newsroom
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Η Hellenic Train ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου την προσωρινή αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση από το σιδηροδρομικό δίκτυο.  

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τις 12:10 έχει διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στη γραμμή Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στις γραμμές.

Εξαιτίας του περιστατικού, η αμαξοστοιχία 1312 με δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο παραμένει στον σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 1313, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, έχει ακινητοποιηθεί στον σταθμό Νέας Περάμου.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το συμβάν έχει προκαλέσει προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, αλλαγές στον προγραμματισμό των διαδρομών και αντικατάσταση τμημάτων των δρομολογίων με λεωφορεία της εταιρείας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία των τρένων.

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