Εξάρθρωση σπείρας με λεία €370.000 από κοσμηματοπωλεία – Πώς δρούσε

Με οργανωμένο σχέδιο και χρήση κλεμμένων αυτοκινήτων, μέλη της συμμορίας προσέγγιζαν κοσμηματοπωλεία στην Αττική, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έσπαγαν ρολά ασφαλείας ή βιτρίνες και αφαιρούσαν μεγάλης αξίας κοσμήματα, πριν διαφύγουν από το σημείο.

Η εγκληματική ομάδα, της οποίας η λεία υπολογίζεται περίπου στις 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη εννέα ατόμων ηλικίας 21 έως 45 ετών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συμμορία είχε βάση σε οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Αρχικά εντόπιζαν τα καταστήματα που θα χτυπούσαν, στη συνέχεια αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους.

Μετά τις επιθέσεις, εγκατέλειπαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα κοντά στην περιοχή τους και απομακρύνονταν με άλλα μέσα, ενώ κατά τη δράση τους φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκούρα ρούχα για να μην αναγνωρίζονται.

Τα κλοπιμαία, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατέληγαν σε συνεργό τους στα Άνω Λιόσια, ο οποίος αναλάμβανε τη διάθεσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των χρημάτων στα μέλη. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα που θεωρούνται εργαλεία δράσης, ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές, καθώς και οχήματα που σχετίζονται με τις υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και επτά κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία και άλλες σοβαρές κατηγορίες.