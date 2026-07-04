ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 23:49. Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών.

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στους σταθμούς εφαρμόζεται πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο συμβάλλει στην ομαλή εκπαιδευτική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν στις εξής περιοχές:

Στην Αττική: Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι, Ίλιον και Χαϊδάρι.

Στην περιφέρεια: Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια παιδιών (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ά.), εφόσον ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ σε οποιοδήποτε διάστημα των τελευταίων 12 μηνών πριν από τη λήξη της προθεσμίας,

εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχή ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την καταληκτική ημερομηνία,

δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς ή ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΤΑΑ), με βάση το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2025 (εισοδήματα 2024).

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων στοιχείων από τη ΔΥΠΑ, η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Γ' της σχετικής πρόσκλησης.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δημοσιευθούν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει επίσης στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους, να παρακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ και, εφόσον επιλεγούν, να καταθέσουν το σχετικό voucher στον βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.