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Φαραντούρης: Τι απαντά στα δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες
Πολιτική
11:45 - 04 Ιουλ 2026

Φαραντούρης: Τι απαντά στα δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

Reporter.gr Newsroom
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Εξηγήσεις έδωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα μέρες πριν βγει η σχετική προκήρυξη από το υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων.  

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η απόσπασή της δεν αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», όπως θα έπρεπε, παρότι υπάρχει η σχετική υποχρέωση εκ του νόμου. Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι «πώς βρήκε τον δρόμο» η κ. Αϊβάζογλου για μία θέση στις Βρυξέλλες δίπλα στον ευρωβουλευτή σύζυγό της.

Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης διαψεύδει πως δεν έγινε η σχετική δημοσίευση στη «Διαύγεια» και, προς απάντηση στο σχετικό δημοσίευμα, διευκρινίζει μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα τα εξής:

«Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι καταξιωμένη οικονομολόγος, απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του LSE με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση.

Η απόσπασή της έγινε νόμιμα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), με αριθμό πρωτοκόλλου 8002/22.12.2025, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής και με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.

Η πρόσκληση εκδόθηκε λόγω του αυξημένου και κρίσιμου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει η ΜΕΑ το 2026, εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και της ελληνικής συμμετοχής σε θέματα ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οικονομικής διακυβέρνησης και δημοσιονομικής πολιτικής.

Η ίδια η ΜΕΑ ζήτησε την άμεση ενίσχυση της Μονάδας Οικονομικών με εξειδικευμένο προσωπικό, και η Θεοδώρα Αϊβάζογλου, μαζί με ένα ακόμη εξειδικευμένο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται.

Παρατίθεται παρακάτω το βιογραφικό της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, όπως το ανήρτησε ο κ. Φαραντούρης:

«Η Θεοδώρα Αϊβάζογλου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα από το κορυφαίο πανεπιστήμιο οικονομικών επιστημών, London School of Economics. Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και την Αθήνα και ανέλαβε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ. Κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε το 2004 στο Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα διαθέτει 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Ελέγχων, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στη Διεύθυνση Εισπράξεων. Έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και έργα του προγράμματος Fiscalis, με αντικείμενο τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων, τη φορολογική συμμόρφωση στην ψηφιακή εποχή, την ανάλυση κινδύνου, τη στοχοθέτηση ελέγχων και τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έχει επίσης διατελέσει στέλεχος της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Τον Νοέμβρη 2025 επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνική Εμπειρογνώμων, προτίμησε ωστόσο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΜΕΑ για να συνδράμει την Ελλάδα εν όψει των δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Μιλάει 3 γλώσσες.»

Είμαι περήφανος για τη σύζυγό μου

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει στην ίδια ανάρτηση:

«Είμαι περήφανος που η σύζυγός μου αγωνίζεται, παράλληλα με μια τόσο απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα, να είναι ταυτόχρονα η εκπληκτική μητέρα των τριών παιδιών μας και μια σπάνια σύντροφος. Σε μια εποχή που οι γυναίκες καλούνται να αποδείξουν καθημερινά ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα, η Δώρα αποτελεί πρότυπο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα δύναμης, οργάνωσης και αποφασιστικότητας.

Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα, που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή, κατά δήλωσή τους, ήταν "όμορφοι", και που κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι», σημειώνει κλείνοντας την ανάρτησή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2026 - 11:55
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