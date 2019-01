Απαντώντας στην ερώτηση, «αν από τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζεται ‘’μακεδονική’’ γλώσσα», ο κ. Νίμιτς τονίζει ότι στον επίσημο κατάλογο με τα ονόματα χωρών, συμπεριλαμβανομένων και γλωσσών που έχουν συνταχθεί από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα (United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN) και στο λήμμα «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», υπάρχει αναφορά σε «μακεδονική» γλώσσα (mk: Macedonian).

