Μητσοτάκης στο υπουργικό: Διάλογος ή κυρώσεις οι επιλογές της Τουρκίας

Διάλογος ή κυρώσεις είναι οι επιλογές της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως «σε αμυντικό επίπεδο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρουσία και μόνο του πιο σύγχρονου πλοίου του αμερικανικού στόλου, του USS Hershel Williams, στη Σούδα, την οποία και επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνιμη βάση ελλιμενισμού, λέει πολλά πράγματα για το μέλλον της αμυντικής μας συνεργασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Μητσοτάκη αναλυτικά:

«Για τις συζητήσεις μου με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Mike Pompeo, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στην Κρήτη, θα τις χαρακτήριζα εξαιρετικά επιτυχημένες. Διότι από μόνη της μία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας -πόσω μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών- αποτελεί πολιτικό γεγονός, όμως, ειδικά στο χρόνο που έγινε, με την ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά τη χαρακτήρισε, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η Ελλάδα, συνολικά, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτή την επίσκεψη.

Έβλεπα μάλιστα και ένα αποχαιρετιστήριο tweet του Υπουργού Εξωτερικών, το οποίο ανήρτησε πριν από περίπου μισή ώρα, όπου αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις αυτούς τους 12 μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επίσκεψής του.

Και νομίζω ότι το θετικό αποτύπωμα για την χώρα μας αποδεικνύεται και από τον εκνευρισμό που το ταξίδι προκάλεσε στην απέναντι πλευρά, κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν και όσοι το υποδέχθηκαν στην Αθήνα με αμηχανία, για να μην πω ενίοτε και με μικροψυχία.

Πιστεύω ότι τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και υπεύθυνοι διότι από αυτές τις εξελίξεις, αν έχουμε μία θετική εξέλιξη στα εθνικά θέματα, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η Ελλάδα.

Και βέβαια στις συζητήσεις που έκανε ο (Αμερικανός) Υπουργός Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, συζητήθηκε η διμερής συνεργασία σε πολλούς τομείς. Στις συζητήσεις που είχαμε στην Κρήτη προφανώς κυριάρχησαν τα θέματα ασφάλειας. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο, αλλά και συμφωνία στην υποχρέωση που πρέπει να έχουν όλα τα μέλη να σέβονται, να σεβόμαστε όλοι μας, το Διεθνές Δίκαιο.

Σε αμυντικό επίπεδο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρουσία και μόνο του πιο σύγχρονου πλοίου του αμερικανικού στόλου, του USS Hershel Williams, στη Σούδα, την οποία και επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνιμη βάση ελλιμενισμού, λέει πολλά πράγματα για το μέλλον της αμυντικής μας συνεργασίας. Ενώ νομίζω ότι και σε διπλωματικό επίπεδο όσα ειπώθηκαν για την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά.

Μην ξεχνάμε ότι προ ημερών ο κ. Pompeo ήταν και στην Κύπρο. Πιστεύω ότι υπάρχει μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία δεν είναι διατεθειμένες να απεμπολήσουν.

Και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την εθνική μας γραμμή ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο. Εκεί θα εξεταστεί αναλυτικά η τουρκική συμπεριφορά και ελπίζω το μήνυμα προς την Άγκυρα να είναι απολύτως σαφές: Οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν παρενέργειες, οι επιθετικές κινήσεις φέρνουν ανάλογες απαντήσεις, συνεπώς πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, για το ζήτημα το οποίο μας χωρίζει με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δική μας θέση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, το είπα και χθες, ότι έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυμούν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο. Διαφορετικά η Ευρώπη έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

