Στις 1922 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη για το ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,34% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1953,48 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 214,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καθώς η εξαγγελία Τραμπ δασμών 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις για τελική συμφωνία ως τος 1/8. Μετά ωστόσο το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1938 μονάδων, ο ΓΔ αναρριχήθηκε και στις δημοπρασίες ελαχιστοποίησε τις απώλειες καταγράφοντας το υψηλό ημέρας σε συνέχεια της θερμής έκθεσης της Goldman Sachs. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,448% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,90%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,26%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,37%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-2,64%), η ΔΕΗ (-0,89%), η ΕΥΔΑΠ (-1,36%), η Metlen (-0,87%), η ΕΛΧΑ (-1,51%), η Aegean (-1,55%) και η Κύπρου (-1,22%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε το Jumbo (+2,80%), ο ΟΠΑΠ (+0,56%), ο ΟΤΕ (+0,72%), ο Aktor (+1,03%) αλλά και ο ΑΔΜΗΕ (+5,36%), η Αττικής (+4,33%), η Q & R (+8,67%) και ο Κυριακούλης (+2,32%). Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 62 εκείνων που υποχώρησαν.

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου είχε σαν αποτέλεσμα οι αγορές να ανοίξουν με καθοδικά χάσματα, αλλά με συγκρατημένη απαισιοδοξία. Ο Τραμπ δίνει διορία 50 ημερών στη Μόσχα να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός, αλλιώς θα εφαρμόσει δευτερογενείς δασμούς 100% σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία. Στις 1922 μονάδες εντοπίζεται η ισχυρότερη στήριξη για το Γ.Δ.