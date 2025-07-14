Τελεσίγραφο Τραμπ στον Πούτιν: Δασμοί 100% αν δεν τελειώσει ο πόλεμος σε 50 ημέρες - Στέλνει Patriot στην Ουκρανία

Ρούτε: Ο Πούτιν πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση Τραμπ

Για μια «πραγματικά σημαντική» συμφωνία έκανε λόγο από τη μεριά του γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, ενώ χαρακτήρισε λογικό το αίτημα Τραμπ να πληρώσουν οι υπόλοιπες χώρες για να αγοράσουν όπλα από τις ΗΠΑ προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επέκρινε επίσης τη Μόσχα για τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων, σημειώνοντας ότι δεν σχετίζονται με τους «στρατιωτικούς στόχους» της αλλά έχουν στόχο να προκαλέσουν πανικό.

Επεσήμανε δε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα απείλησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι έχει προθεσμία 50 ημερών να προχωρήσει σε μια συμφωνία με το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει στη Ρωσία δευτερογενείς κυρώσεις ύψους περίπου 100%.

«Αν λοιπόν ήμουν ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα, μετά από αυτήν την ανακοίνωση, θα επανεξέταζα αν θα έπρεπε να αντιμετωπίσω πιο σοβαρά τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία από ό,τι κάνω αυτήν τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.