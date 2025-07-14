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Τελεσίγραφο Τραμπ στον Πούτιν: Δασμοί 100% αν δεν τελειώσει ο πόλεμος σε 50 ημέρες - Στέλνει Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις
18:45 - 14 Ιουλ 2025

Τελεσίγραφο Τραμπ στον Πούτιν: Δασμοί 100% αν δεν τελειώσει ο πόλεμος σε 50 ημέρες - Στέλνει Patriot στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Τον παράγοντα των δασμών επιστρατεύει και για την περίπτωση της Ουκρανίας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και έστειλε σαφές μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε αρχικά «πολύ δυσαρεστημένος» με τη Ρωσία για το γεγονός ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Και στη συνέχεια πρόσθεσε πως «θα επιβάλουμε πολύ αυστηρούς δασμούς αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία σε 50 ημέρες».

Αναλύοντας λίγο περισσότερο την απόφασή του έκανε λόγο για δευτερεύοντες δασμούς 100%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει έρθει σε συμφωνία για την αποστολή νέου πακέτου οπλισμού στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνάς της απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και συστήματα αεράμυνας Patriot, τα οποία θα αποσταλούν στην Ουκρανία εντός των επόμενων ημερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 19:48
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