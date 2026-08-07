Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

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Υποχώρηση κατά 0,59% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη χθεσινή (6/8) συνεδρίαση κλείνοντας στις 2608,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 320,3 εκ. ευρώ.

Η απόπειρα των αγοραστών να οδηγήσουν ψηλότερα το ΓΔ απέτυχε από την αρχή (υψηλό ημέρας στις 2644 μονάδες). Πέτυχαν ωστόσο να διατηρήσουν σε θετικό έδαφος το ΓΔ με τους πωλητές να αναλαμβάνουν την υπεροπλία στη συνέχεια οδηγώντας το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και στο χαμηλό ημέρας των 2605 μονάδων στο κλείσιμο, με μικρή βελτίωση στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,779% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,01%) κατέγραψε οριακές απώλειες με τη Eurobank (-0,80%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-4,07%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,79%), ο ΟΤΕ (-2,27%), η ΕΛΧΑ (-3,12%), η ΕΥΔΑΠ (-1,07%), η Allwyn (-1,15%), η Βιοχάλκο (-4,37%), η ΕΕΕ (-1,88%), η Aegean (-1,44%) και ο Aktor (-1,09%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε, η Optima (+2,05%), το Jumbo (+1,18%), η ΜΟΗ (+0,67%), η Cenergy (+3,21%), η Metlen (+2,88%) και η Alter Ego Media (+3,70%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 59 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο Γ.Δ. εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δέος την αντίσταση των 2650 μονάδων, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Η οπισθοδρόμηση είναι πιθανό να οδηγήσει σε αναμέτρηση για τη διατήρηση της στήριξης των 2600 μονάδων καθώς η τιμή του πετρελαίου κινείται πάνω από τα €80 /βαρέλι το Βrent λόγω μη επίτευξης ακόμη συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Επιχειρηματικά νέα

Metlen: Την αισιοδοξία της για τη μετοχή της Metlen επιβεβαιώνει η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform» και την τιμή-στόχο στα €58/ μετx, έναντι τρέχουσας τιμής στα €47,18.

Κύπρου: αυξάνει την τιμή-στόχο η Euroxx Securities, διατηρώντας τη θετική της στάση για τη μετοχή, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμήστόχο στα €13 ευρώ από €11,5 προηγουμένως.

HelleniQ Energy: Η NBG Securities διατηρεί τη σύσταση «Outperform» για τη με τιμή-στόχο τα €14,20/ μετχ, εκτιμώντας ότι τα εξαιρετικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δημιουργούν σημαντικά ανοδικά περιθώρια για τις προβλέψεις της σχετικά με την κερδοφορία του 2026.

Credia Bank: Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ενισχύθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση στα €53,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2026. ΟΙ εκταμιεύσεις ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ. Αυξημένες και οι καταθέσεις. Στο 2,4% ο δείκτης ΜΕΑ, στο 14,1% ο δείκτης CET1. Προς διπλασιασμό ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας στο 4ο τρίμηνο.

Όμιλος Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse. Η συμφωνία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων ΤΝ του Ομίλου και ανοίγει άμεση πρόσβαση στο οικοσύστημα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Aegean: Νέο ρεκόρ με πάνω από 2 εκατ. επιβάτες τον Ιούλιο.

Jumbo: Αυξημένες 9% οι πωλήσεις τον Ιούλιο. Η εισηγμένη αναμένει κέρδη €310-320 εκ. φέτος.

ΔΕΗ: Τελική ευθεία για το Data Center, το σενάριο για 1 GW. Η συμφωνία της ΔΕΗ με αμερικανικό κολοσσό για το Data Center της Κοζάνης μπορεί να κλείσει και μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Πετρόπουλος ανακοινώνει σήμερα (7/8) τα 6μηναία αποτελέσματά του.