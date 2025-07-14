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Τους δασμούς Τραμπ πλήρωσε το ΧΑ - Ποιες μετοχές άντεξαν - Εξαιρετική η Crediabank
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17:40 - 14 Ιουλ 2025

Τους δασμούς Τραμπ πλήρωσε το ΧΑ - Ποιες μετοχές άντεξαν - Εξαιρετική η Crediabank

Reporter.gr Newsroom
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Τα μεθεόρτια της πρόθεσης Τραμπ για επιβολή δασμών 30% στην ΕΕ πληρώνουν οι αγορές στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με τον ΓΔ να υποχωρεί αρχικά έως τις 1938 μονάδες (-1,1%) και τελικά να καταλήγει στις 1953 -0,34% με τις περισσότερες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -0.9%).

Αντίστοιχη και η εικόνα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τον Dax -0.8% (αλλά και τον FTSE100 +0.3% με ‘λυμένο’ το θέμα των δασμών) και παρά την αρχική εκτίμηση ότι θα ισχύσει το Taco trade (Τrump always chicken out), αρκετοί κλάδοι πιο ευάλωτοι στους δασμούς (ενδεικτικά αυτοκινητοβιομηχανίες) υποχώρησαν σημαντικά.

Για τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο ότι το μικρό συγκριτικά μέγεθος του διμερούς εμπορίου – και του πλεονάσματος – δεν δικαιολογεί σοβαρές παρενέργειες τουλάχιστον άμεσες και η μόνη ουσιαστική ανησυχία έγκειται σε δευτερεύουσες δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από την συνολικότερη πτώση της ανάπτυξης στην ΕΕ (με χτύπημα στο διμερές εμπόριο με την ΕΕ και στις τουριστικές ροές από την ένωση).

Η σημαντική διαφοροποίηση της συνεδρίασης έχει να κάνει με την πολύ βελτιωμένη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.29%) συγκριτικά με την πορεία της υψηλής (FTSE -0.40%) με την ψαλλίδα βέβαια να παραμένει υπερβολική υπέρ της 2ης (από την αρχή του χρόνου ο Ftse είναι στο +16% έναντι του Ftsem).

8 ανοδικές για 16 καθοδικές στην υψηλή κεφαλαιοποίηση και 59/683 στο σύνολο της αγοράς με ΟΤΕ +0.7% , ΜΠΕΛΑ +2.8% και OΠΑΠ +0,56% στα συν ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι τράπεζες (ΠΕΙΡ -2,2%, ΕΤΕ -1,4%, BOCHGR -1,2%) και ο όμιλος Βιοχάλκο (ΒΙΟ -2,6% και ΕΛΧΑ -1,5%).

Η νέα καμπάνια της ΛΑΜΔΑ (-0,6%) με βασικό moto το Half way there ( για το Riviera Tower που βρίσκεται πλέον στον 25ο όροφο από τους συνολικά 50 που θα κατασκευαστούν) διαβάζεται και ως half way there στην τιμή εφόσον τα 6,50 περίπου ευρώ που διαπραγματεύεται βρίσκονται περίπου στο 50% από ότι η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι αξίζει εάν δεν αποτυπωνόταν σε τιμές κόστους αλλά σε εμπορικές αξίες (γη, οικόπεδα, διαμερίσματα κα).

Εξαιρετική για άλλη μια συνεδρίαση η ΑΤΤ +4,3% με υψηλό στις παρυφές του 1 ευρώ και συναλλαγές άνω των 3 εκ. τεμαχίων, θετικό κλείσιμο στην μεσαία για ΑΔΜΗΕ + 5,3% και ΠΡΟΦ +1,8% σε ιστορικό υψηλό και οι δύο μετοχές.

Στον αντίποδα ΑΒΑΞ -1,5%, ΛΑΒΙ -1,3% και ΟΛΠ -4,6% με απώλειες , μεικτή εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις τρείς φετινές εισαγωγές στο κόκκινο (ΑΕΜ, ΦΑΙΣ και QLCO), αλλά ΚΟΥΑΛ +8,6% και ΜΠΡΙΚ +1% .

Στα γνωστά υψηλά επίπεδα ο τζίρος στα 213 εκ. με την αγορά να δείχνει ψύχραιμη στο νέο επεισόδιο του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις περίπου μήνες , ενώ αίσθηση έχει κάνει η πλήρης στροφή της διακυβέρνησης Τράμπ στις αρχικές εξαγγελίες περί μη εμπλοκής στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας με αποστολή επιθετικών όπλων και συνεργασίας στο υψηλότερο επίπεδο κάτι που σηματοδοτεί και πιθανή αλλαγή στις μουδιασμένες διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ με τους ‘δυτικούς συμμάχους’ της και επαναφορά στον άξονα του ‘καλού’.

Τεχνικά η αδυναμία υπέρβασης των 1975 μονάδων κρίνεται φυσιολογική και οποιοδήποτε γύρισμα έως τις 1900-1910 μονάδες έως και καλοδεχούμενο εφόσον η αγορά θα πρέπει να χωνέψει τα πρόσφατα υψηλά 15ετίας πριν επιχειρήσει για υψηλότερα επίπεδα, κάτι στο οποίο πιστεύει και η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs προβλέποντας ότι ο ΓΔ στο ΧΑ μπορεί να ανέβει έως τις 2100 μονάδες δηλαδή +7,5% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 17:42
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