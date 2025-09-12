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Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Αύγουστο
Αναλύσεις
23:29 - 12 Σεπ 2025

Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Αύγουστο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 26,79%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,85%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (10,78%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (7,91%), Alpha Finance (6,99%), UBS Europe (6,07%) και Optima Bank (5,64%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA (4,3%), Citigroup Global (2,83%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,62%).

Αντίστοιχα, στο 8μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,93%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17,04% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 11,61%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,44%), Alpha Finance (7,93%), UBS Europe (6,63%), Optima Bank (5,63%), BofA Securities (4,06%), Citigroup Global Markets Europe (3,26%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,01%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Αύγουστο και στο 8μηνο του 2025, στα συνημμένα στο τέλος της σελίδας

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